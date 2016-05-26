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السيسي يقرر معاملة سعودى كمواطن مصرى فى شأن الأراضى الصحراوية

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السيسي يقرر معاملة سعودى كمواطن مصرى فى شأن الأراضى الصحراوية السيسي يقرر معاملة سعودى كمواطن مصرى فى شأن الأراضى الصحراوية
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، اليوم الخميس، قراراً للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمعاملة "حمود بن محمد بن ناصر الصالح، سعودى الجنسية، المعاملة المقررة للمصريين فى تطبيق نص المادة "12" من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك بخصوص تملك قطعتى الأرض رقمى "71،72"، الواقعتين بالكليو "41"، غرب طريق / الإسكندرية الصحراوى، وهى "مشاع" من القطعة "10" رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا، قسم إمبابة بمحافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام وخارج حدود 2 كيلو بمساحة 12 قيراطاً 12 سهماً للقطعة الأولى، 13 قيراطاً وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، وأميرة، وإيمان، وأمانى، وأميمة أولاد عبد الفتاح محمد إدريس "جنسية مصرية".

وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة، بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة وعلى الجهات المختصة تنفيذه.


>- الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما للمحكمة الدستورية العليا خلال الشهر الماضى
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مصر 365

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