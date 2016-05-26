القبض على عاطل لحيازته بندقية خرطوش فى كوم أمبو بأسوان

تمكن ضباط مباحث مركزشرطة كوم أمبو بأسوان، من ضبط عاطل لحيازته سلاح نارى غير مرخص، خلال حملة تفتيشية بدائرة المركز، وتم تحريز السلاح المضبوط، والتحفظ علي المتهم تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركزشرطة كوم أمبو عقب تقنين الإجراءات، القبض علي المتهم "إدريس.م"، 40 سنة عاطل، وبحيازته بندقية خرطوش، وتحررالمحضر2322 رقم لسنة 2016 م إداري مركز كوم أمبو وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث نصر النوبة بأسوان تضبط عاطلاً بحوزته بندقية خرطوش وبانجو