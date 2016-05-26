أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 10 عاطلين لقيامهم بفرض السيطرة على مصنع البطاطين بقويسنا فى المنوفية

Google+ Print
حبس 10 عاطلين لقيامهم بفرض السيطرة على مصنع البطاطين بقويسنا فى المنوفية حبس 10 عاطلين لقيامهم بفرض السيطرة على مصنع البطاطين بقويسنا فى المنوفية
قرر المستشار محمد زيادة، رئيس نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حبس 10 مسجلين خطر، بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات ومبالغ مالية، وذلك لقيامهم بفرض السيطرة على مصنع للبطاطين بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد حسين غنيم، مفتش مباحث قويسنا وبركة السبع، بإلقاء القبض على كل من السيد.م، 40 عاما، وبحوزته بندقية آلى وخزنة بها 12 طلقة، وحسن.أ.ر، 38 عاما، عامل لحام ومقيم منشية بنها وبحوزته بندقية آلى و11 طلقة، وصبرى.ا، 39 عاما، وبحوزته طبنجة و9 طلقات من ذات العيار، وأسامة.ز.ع، 39 عاما، محصل بشركة سيارات مقيم حلوان، وبحوزته 39000 ألف جنيه وبحوزته "مطواتين"، وعلى.ف.ا، 33 عاما، عاطل مقيم السيدة زينب مطلوب فى تنفيذ حكمين بالمؤبد.

كما تم القاء القبض على خمسة أشخاص آخرين من ذوى السوابق الجنائية، وذلك بسبب محاولتهم فرض السيطرة بالقوة وممارسة البلطجة على مصنع للبطاطين الكائن بدائرة المركز، ومحاولتهم تسليمه لأحد أصحابه وذلك بعد نشوب خلاف بين أصحاب المصنع.

وعقب بلاغ من قبل الأهالى وعمال المصنع انتقلت على الفور قوة من مباحث المركز بقيادة الرائد رأفت نصار وبمعاونة النقباء أحمد سرور والنقيب عبدالله الميت، وقوة من مباحث القسم، وتم فرض كردون حول المصنع وبعد محاولات مقاومة رجال الشرطة تمكنت القوات من ضبط المطلوبين جميعًا، وبحوزتهم الأسلحة والذخيرة السابق ذكرها.


>ومن الحب ما قتل.. متسول المنوفية طعن العامل المتعدى على حبيبته بسبب الخلاف على مقابل ممارسة الرذيلة.. والد المجنى عليه ينكر الواقعة ويتهم سائقا خوفا من الفضيحة.. والمتهم: "قتلته عندما ضربها أصها حلوة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365