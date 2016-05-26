حبس 10 عاطلين لقيامهم بفرض السيطرة على مصنع البطاطين بقويسنا فى المنوفية

قرر المستشار محمد زيادة، رئيس نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حبس 10 مسجلين خطر، بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات ومبالغ مالية، وذلك لقيامهم بفرض السيطرة على مصنع للبطاطين بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد حسين غنيم، مفتش مباحث قويسنا وبركة السبع، بإلقاء القبض على كل من السيد.م، 40 عاما، وبحوزته بندقية آلى وخزنة بها 12 طلقة، وحسن.أ.ر، 38 عاما، عامل لحام ومقيم منشية بنها وبحوزته بندقية آلى و11 طلقة، وصبرى.ا، 39 عاما، وبحوزته طبنجة و9 طلقات من ذات العيار، وأسامة.ز.ع، 39 عاما، محصل بشركة سيارات مقيم حلوان، وبحوزته 39000 ألف جنيه وبحوزته "مطواتين"، وعلى.ف.ا، 33 عاما، عاطل مقيم السيدة زينب مطلوب فى تنفيذ حكمين بالمؤبد.

كما تم القاء القبض على خمسة أشخاص آخرين من ذوى السوابق الجنائية، وذلك بسبب محاولتهم فرض السيطرة بالقوة وممارسة البلطجة على مصنع للبطاطين الكائن بدائرة المركز، ومحاولتهم تسليمه لأحد أصحابه وذلك بعد نشوب خلاف بين أصحاب المصنع.

وعقب بلاغ من قبل الأهالى وعمال المصنع انتقلت على الفور قوة من مباحث المركز بقيادة الرائد رأفت نصار وبمعاونة النقباء أحمد سرور والنقيب عبدالله الميت، وقوة من مباحث القسم، وتم فرض كردون حول المصنع وبعد محاولات مقاومة رجال الشرطة تمكنت القوات من ضبط المطلوبين جميعًا، وبحوزتهم الأسلحة والذخيرة السابق ذكرها.

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