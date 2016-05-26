أستاذ أمراض نساء: التلوث سبب عقم الكثير من الرجال

من لقطات مؤثرة فى فيلم الحفيد إلى أشهر طبيب نساء وتوليد يعالج من خلال مكانته العلمية والطبية القضية التى أثارها الفيلم، وهو الصراع بين ولادة البيت أم الذهاب للمستشفى، ليشارك الدكتور "محمد يحيى" أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم كلية طب جامعة عين شمس، ويقول: "صحة المرأة فى مصر تعانى من الكثير من أدوار الإهمال، نظرا لأن اهتمامنا انصب على بعض الأمراض دون غيرها، كإهمالنا لفكرة تحديد النسل، وتراجع دور المركز القومى للسكان فى الحد من الزيادة السكانية".

وأضاف الدكتور محمد: "ومن المشكلات الصحية التى نعانى منها فى مصر هو مشكلة العقم، حيث إن نسبتها زادت رغم الزيادة السكانية التى نشهدها، نظرا لسوء التوزيع، فمن يستطيع الإنجاب يفكر فى إنجاب العدد الكبير، ومن لا يستطيع إما يتمكن من استخدام الوسائل التكنولوجية التى تساعده على الإنجاب أو لا ينجب".

ويرجع الدكتور محمد يحيى سبب عدم إنجاب الكثيرين بصورة طبيعية إلى تأخر سن الزواج، وانتشار العديد من الأمراض، ويعد التلوث من أكثر المشكلات التى تعرض الرجال للعقم، حيث يقوم التلوث على عمل تشوهات فى الحيوانات المنوية، مما يؤدى إلى العقم.

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