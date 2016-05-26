6 وسائل طبيعية لعلاج المغص الكلوى بدون الحاجة لأدوية

المغص الكلوى من الأمراض الشائعة المنتشرة للغاية نتيجة لأسباب عديدة، أهمها حصوات الكلى، ويسبب المغص الكلوى آلاما شديدة للمرضى المصابين به.

وفى هذا السياق كشف الموقع الطبى الهندى "ayurvediccure" عن علاج المغص الكلوى عبر مجموعة من النصائح والعلاجات الطبيعية التى تساهم فى علاجها، وتشمل:

علاجات طبيعية للمغص الكلوى

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>1. تناول من 12 إلى 14 كوبا من المياه يوميا، حيث يساهم ذلك فى التخلص من السموم المتراكمة بالجسم، وتطهير الجهاز البولى.

2. التخلص من حصوات الكلى من أهم التوصيات الضرورية للقضاء على المغص الكلوى، لذا يجب الابتعاد عن تناول بعض الأغذية، مثل السبانخ والفراولة والطماطم والمكسرات والبنجر والشيكولاتة والشاى، إذا كنت مصابا بحصوات الأوكسالات، كما يجب الحد من تناول اللحوم والبقوليات إذا كنت تعانى من حصوات اليوريك.

3. شاى الحلبة والكمون والشمر والهندباء من أفضل الأعشاب الطبيعية التى تساهم فى علاج المغص الكلوى.

4. جذر الحصى واللوبيليا يساهمان فى استرخاء عضلات القناة البولية والمثانة البولية، وهو ما يساعد فى التخلص من المغص الكلوى.

5. الفاصوليا الحمراء: يمكن غليها ثم تناول المياه، وتكرار ذلك كل ساعتين حتى يتم التخلص من ألم الكلى.

6. إضافة 60 مل من عصير الليمون إلى 60 مل من زيت الزيتون ثم مزجهم جيدا، وتناول المياه بعد ذلك، حيث يساعد ذلك فى التخلص من المغص الكلوى الناجم عن حصوات الكلى.

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