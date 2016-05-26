أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تأخر إقلاع ووصول 11 رحلة تابعة لشركات أجنبية من مطار القاهرة

Google+ Print
تأخر إقلاع ووصول 11 رحلة تابعة لشركات أجنبية من مطار القاهرة تأخر إقلاع ووصول 11 رحلة تابعة لشركات أجنبية من مطار القاهرة
شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 9 رحلات تابعة لعدد من الشركات الأجنبية لأسباب مختلفة، بينما تأخرت طائرتان قادمتان من الكويت وتبوك عن مواعيد الوصول المقررة لهما.

وأفاد مصدر ملاحى أن الخطوط سجلت تأخيرا فى مواعيد إقلاع الرحلة المتجهة إلى جدة رقم 305 لساعة واحدة، بينما سجلت رحلة الشركة ذاتها رقم 306 تأخيرًا دام لساعتين.

وأوضح المصدر أن الرحلات المتجهة إلى ينبع والتابعة لشركة نسمة، والشارقة التابعة للعربية للطيران، والخرطوم التابعة لشركة تاركو أقلعت بعد تأخير دام 30 دقيقة، بينما سجلت رحلة شركة النيل المتجهة إلى ينبع ساعة كاملة، ورحلة اليمنية المتجهة إلى بيشة ساعتين ونصف، ورحلة شركة نسمة المتجهة إلى تبوك ساعة ونصف.

وتابع المصدر أن المطار سجل تأخيرًا بلغ ساعة واحدة لوصول رحلة الكويت التابعة لطيران الجزيرة، ورحلة تبوك التابعة لشركة نسمة، مشيرا إلى أن جميع الطائرات أقلعت بكامل ركابها ولم يقم أى راكب بإلغاء سفره.


>- "مصر للطيران" تسجل انتظامًا فى مواعيد وصول وإقلاع 59 رحلة داخلية وخارجية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها