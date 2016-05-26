تأخر إقلاع ووصول 11 رحلة تابعة لشركات أجنبية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 9 رحلات تابعة لعدد من الشركات الأجنبية لأسباب مختلفة، بينما تأخرت طائرتان قادمتان من الكويت وتبوك عن مواعيد الوصول المقررة لهما.

وأفاد مصدر ملاحى أن الخطوط السعودية سجلت تأخيرا فى مواعيد إقلاع الرحلة المتجهة إلى جدة رقم 305 لساعة واحدة، بينما سجلت رحلة الشركة ذاتها رقم 306 تأخيرًا دام لساعتين.

وأوضح المصدر أن الرحلات المتجهة إلى ينبع والتابعة لشركة نسمة، والشارقة التابعة للعربية للطيران، والخرطوم التابعة لشركة تاركو أقلعت بعد تأخير دام 30 دقيقة، بينما سجلت رحلة شركة النيل المتجهة إلى ينبع ساعة كاملة، ورحلة اليمنية المتجهة إلى بيشة ساعتين ونصف، ورحلة شركة نسمة المتجهة إلى تبوك ساعة ونصف.

وتابع المصدر أن المطار سجل تأخيرًا بلغ ساعة واحدة لوصول رحلة الكويت التابعة لطيران الجزيرة، ورحلة تبوك التابعة لشركة نسمة، مشيرا إلى أن جميع الطائرات أقلعت بكامل ركابها ولم يقم أى راكب بإلغاء سفره.

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