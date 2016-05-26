وزير الطيران يشارك اليوم فى مسيرة تأبين ضحايا الطائرة المصرية

يشارك شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، وقيادات الطيران اليوم، الخميس، فى مسيرة تأبين ضحايا الطائرة المصرية التى أطلقها الإعلامى أسامة كمال، تحت عنوان: "معا من أجل الحياة" من خلال برنامجه القاهرة 360 المذاع عبر قناة القاهرة والناس.

وقالت وزارة الطيران المدنى فى بيان لها أمس، الأربعاء، أنه من المقرر أن تنطلق المسيرة من أمام النادى الأهلى بمنطقة الزمالك وصولا إلى دار الأوبرا المصرية لتأبين أرواح ضحايا طائرة مصر للطيران ومشاطرة أهالى الضحايا فى الحادث الأليم، حيث سيتم وضع الشموع وأكاليل الزهور أمام النصب التذكارى داخل الأوبرا تخليداً لأرواح الضحايا.

- وزير الطيران يشارك غدا فى مسيرة تأبين ضحايا الطائرة المصرية