ابتكار طابعة ثلاثية الأبعاد تستخدم للخلايا الجذعية لطباعه الأعضاء

قالت شركة نانو دايمنشن للطابعات ثلاثية الأبعاد، أمس الأربعاء، إنها اختبرت بنجاح طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد للخلايا الجذعية بما يمهد لإمكانية طباعة الأنسجة الكبيرة والأعضاء.

وفى حين تستخدم الطابعات ثلاثية الأبعاد بالفعل فى تخليق الخلايا الجذعية للأغراض البحثية، تقول نانو دايمنشن: "إن التجربة التى أجريت بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية أكسيلتا تظهر أن طابعتها المعدلة قادرة على الإنتاج السريع لكميات كبيرة من الخلايا عالية الوضوح".

وقالت الشركتان: "الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد التى تتيحها تقنيات الشركتين تعطى نانو دايمنشن وأكسيلتا القدرة على تسريع التصنيع عالى الوضوح والجودة لمنتجات خلوية حية."

وأضافت الشركتان: "تكنولوجيا أكسيلتا قادرة على توفير كميات كبيرة من الخلايا عالية الجودة التى قد تسمح حتى بطباعة أنسجة كبيرة ومعقدة وأعضاء."

وبحسب شركة آى.دى.تك إكس لأبحاث السوق فيمكن استخدام تلك التكنولوجيا فى الاكتشاف والاختبار ما قبل السريرى للعقاقير، واختبار سلامة مستحضرات التجميل وفحوصات السموم وطباعة الأنسجة ورقائق زرع الخلايا بالموائع الدقيقة.

وقال أميت درور، الرئيس التنفيذى لنانو دايمنشن، إن الشركتين تستطيعان عن طريق المزج بين قدرات الطباعة السريعة لنانو دايمنشن وتقنيات زراعة الخلايا الجذعية لأكسيلتا "إتاحة الطباعة ثلاثية الأبعاد بدقة عالية وأحجام كبيرة".

وقالت الشركتان إنهما ستدرسان إقامة كيان جديد لكنهما لا تنويان ضخ استثمارات كبيرة بشكل مباشر، لتوسعة هذا النشاط بل ستجمعان التمويل بشكل منفصل لصالح الكيان المشترك.

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