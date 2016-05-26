الحجر البيطرى بأسوان يفرج عن 4 آلاف رأس من الجمال الحية واردة من السودان

أفرجت سلطات الحجر البيطرى بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان، اليوم الخميس، عن شحنة تضم حوالى 4 آلاف رأس من الجمال الحية، الواردة من السودان عن طريق معبر أرقين البرى.

وذلك بعد أن أتمت شحنة الجمال مدة الحجر القانونية، وأثبتت نتائج سحب العينات من هذه الجمال خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية. كما تم تسليم شحنة الجمال للوكلاء المصريين عن الموردين السودانيين، تمهيدا لطرحها فى الأسواق المحلية بمختلف المحافظات بمعرفة الجهات المختصة.

الحجر البيطرى بأسوان يستقبل 4 آلاف رأس من الجمال الحية واردة من السودان