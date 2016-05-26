إضراب 6 ممرضات بسوهاج عن الطعام لتضررهن من قرار إلغاء انتدابهن

أضربت 6 ممرضات عن الطعام داخل مستشفى المراغة المركز شمال محافظة سوهاج وذلك اعتراضا على إلغاء انتدابهن وعودتهن مرة أخرى لعملهن الأصلى بمستشفى سوهاج التعليمى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2220 إدارى مركز شرطة المراغة لسنة 2016.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد دخول ممرضات فى إضراب عام عن الطعام داخل المستشفى المركزى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بإضراب ممرضات عن الطعام لتضررهن من صدور قرار بإلغاء انتدابهن، وهم سوزان عبد الرحمن محمد السيد 30 سنة ممرضه بمستشفى حميات جهين، همت على محمود السيد 35 سنة ممرضة بالوحدة الصحية بقرية الشورانيه، عبير سيف الدين أدهم على 32 سنة ممرضة بالوحدة الصحية بقرية بناويط، عزيزه زايد أحمد عبد الغفار 42 سنة وإيمان فرج محمد فراج 31 سنة مرضتان بالمستشفى المركزى وجميعهن منتدبات من مستشفى سوهاج التعليمى.

تم إسداء النصح والإرشاد لهن بمعرفة ضباط مباحث المركز للعدول عن إضرابهن واللجوء للطرق القانونية إلا أنهن أصررن على موقفهن.

وعلى جانب أخر قامت الممرضات المذكورات بغلق باب الغرفة المحجوزين بها بالمستشفى ورفضن تناول أية أدوية أو مأكولات لحين تحقيق مطلبهن.

وبسؤال جرجس منصور غالى 42 سنة أخصائى الباطنه بالمستشفى المركزى أيد مضمون ما سبق، بموالاة إسداء النصح والإرشاد لهن للعدول عن إضرابهن واللجوء للطرق القانونية إلا أنهن أصررن على موقفهن، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة.

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