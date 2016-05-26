"بان كى مون" يسعى لتكثيف وساطة الأمم المتحدة فى اليمن

أظهرت رسالة ، أمس الأربعاء، أن الأمين العام للأمم المتحدة يقترح خطة لتكثيف وساطة الأمم المتحدة فى اليمن للتغلب على الخلافات العميقة بين الأطراف فى محادثات السلام.

وعرض "بان" اقتراحه فى رسالة إلى مجلس الأمن قبل أن يقدم المبعوث الأممى إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقريره إلى أعضاء المجلس الـ15 حول محادثات السلام التى يشرف عليها فى الكويت.

وكتب "بان": "فى حين يلتزم الجانبان التوصل إلى اتفاقات فى الكويت، لا تزال هناك خلافات عميقة بين الجانبين يجب التغلب عليها من أجل الوصول الى نتيجة ناجحة".

واقترح "بان" زيادة عدد موظفى بعثة السلام الأممية فى اليمن ونقلها من نيويورك إلى عمان لتكثيف جهود الوساطة.

وأوضح أن الفريق الموسع سيقدم الخبرة الفنية للأطراف اليمنية حول العديد من القضايا وخصوصا سبل تعزيز وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 أبريل والذى أدى إلى خفض الهجمات من دون أن يضع حدا لها.

وأضاف أن "إنهاء الأعمال العدائية فى البلاد بكاملها لا يزال هشا للغاية، ويتطلب تقديم دعم أضافى عاجل من الأمم المتحدة".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن تصاعد العنف "يقوض محادثات الكويت ويعيق التقدم نحو تحقيق قدر اكبر من الاستقرار والأمن".

ومن المقرر أن يتخذ اعضاء المجلس قرارا بشان اقتراح، بان كى مون بحلول، اليوم الخميس.

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