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تحرير 327 محضرا مخالفا للمحال التجارية والأسواق العامة فى دمياط

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تحرير 327 محضرا مخالفا للمحال التجارية والأسواق العامة فى دمياط تحرير 327 محضرا مخالفا للمحال التجارية والأسواق العامة فى دمياط
شنت مديرية ومباحث التموين بدمياط حملة على الأسواق العامة والمحال التجارية ومحلات بيع الجملة.

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 327 محضرا مخالفا تضمنت 13 محضرا للمخابز و25 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار و 200 محضر للأسواق ومحضرا بدون ترخيص وتحرير 15محضرا لمستودعات البوتجاز و30 محضرا لعدم وجود شهادة صحية بجانب 34 للغش التجارى و9 محاضر لاحتكار بيع السلع.

يأتى ذلك فى إطار تكثيف الرقابة التموينية لمراقبة جودة السلع ومواجهة زيادة الأسعار ومنع التلاعب واحتكار السلع.


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مصر 365

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