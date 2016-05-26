اليوم.. طقس لطيف على السواحل الشمالية..والعظمى 34 بالقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والبحر الأحمر فتكون حالته مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية في البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

>القاهرة 20 34>الإسكندرية 18 25>مطروح 16 24>بورسعيد 19 28>دمياط 20 28>بلطيم 21 29>الإسماعيلية 19 34>السويس 20 35>العريش 28 29>نخل 14 30>طابا 17 30>الطور 23 33>مرسى علم 24 35>الغردقة 23 35>شرم الشيخ 24 35>رفح 17 29>كاترين 9 27>سيوة 18 36>المنيا 19 35>الفيوم 28 34>رأس سدر 17 33>أبوسمبل 23 39>وسط الدلتا 19 34>أسيوط 19 35>سوهاج 20 36>الأقصر 22 38>أسوان 23 39>شلاتين 22 36>حلايب 24 34>الوادى الجديد 20 39>قنا 22 38>نويبع 23 34>السلوم 17 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

الصغرى العظمى

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>مكة المكرمة 29 42>المدينة 26 40>الرياض 25 37>المنامة 28 34>أبوظبى 28 35>الدوحة 29 38>الكويت 25 39>دمشق 14 31>بيروت 20 30>عمان 17 30>القدس 14 28>غزة 20 31>بغداد 21 36>مسقط 32 38>صنعاء 16 30>الخرطوم 28 39>طرابلس 25 42>تونس 20 33>الجزائر 16 27>الرباط 14 22>نواكشوط 19 28>وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:>أنقرة 6 17>اسطنبول 16 20>اسلام اباد 22 38>نيودلهى 27 40>جاكرتا 25 32>بكين 17 30>كوالامبور 25 34>طوكيو 19 28>أثينا 17 28>روما 15 24>باريس 11 20>مدريد 12 25>برلين 14 20>لندن 9 20>مونتريال 12 26>موسكو 12 24>نيويورك 20 29>واشنطن 19 27

- "الأرصاد": غداً طقس لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة