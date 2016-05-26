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ورشة عمل اليوم عن "التنمية المستدامة ومشاكل الصحة والتعليم" بجامعة بنها

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ورشة عمل اليوم عن "التنمية المستدامة ومشاكل الصحة والتعليم" بجامعة بنها ورشة عمل اليوم عن "التنمية المستدامة ومشاكل الصحة والتعليم" بجامعة بنها
تنظم جامعة بنها صباح اليوم الخميس تحت رعاية الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة وبالتعاون مع المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، ورشة عمل عن رفع وعى وبناء قدرات منظمات المجتمع المدنى وأصحاب المصلحة ومناقشة محورى التعليم والصحة فى أهداف التنمية المستدامة، وبحضور الدكتور عماد عدلى رئيس المنتدى المصرى للتنمية المستدامة والدكتور مجدى علام مستشار وزير البيئة والدكتور جمال إسماعيل وهشام أبو العينين نواب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والدراسات العليا وأعضاء مجلس النواب بالقليوبية.

وقال الدكتور محمد السيد مدير مركز المعلومات والخدمات البحثية والمنسق العام للورشة: إن المنتدى تم بناء على توجيهات الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة ليكون للجامعة دور إيجابى مع منظمات المجتمع المدنى فى مناقشة أهداف التنمية المستدامة الـ17 والتى سيتم مناقشة اثنين منها، هما التعليم والصحة، تحقيقا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع والنهوض بالدولة المصرية الحديثة والتى تتم فيها معالجة السلبيات الموجودة بالصحة والتعليم حيث إنهما قاطرة التقدم للأمم.

وأضاف الدكتور محمد بأنه على هامش الورشة سوف يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وبيت الزكاة والصدقات المصرى، والذى يترأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشيرا إلى أن ورشة يشارك فيها مجموعة من طلاب الجامعة لمناقشة الترويج لأهداف ومفاهيم التنمية المستدامة ودور الشباب الجامعى فى تحسين محورى التعليم والصحة فى حضور رؤية 2030.


>جامعة بنها تخصص أرقاما سرية لطلاب المدن الجامعية لتأمينهم

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