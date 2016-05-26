النطق اليوم بالحكم فى اعتراض حفيدة حسين سالم على إنذار الطاعة من زوجها

تنطق اليوم الخميس، محكمة أسرة مصر الجديدة، الحكم فى الاعتراض على إنذار الطاعة ودعوى التطليق التى أقامتها "دونيا"، حفيدة حسين سالم، لاستحكام الخلاف والنفور بينها وزوجها.

وجاء فى صحيفة الدعوى التى حملت رقم 1306 لسنة 2013 أسرة مصر الجديدة، أن حفيدة حسين سالم اعترضت على دخولها فى طاعة زوجها، بسبب أن إنذار الطاعة الموجه إليها باطل، لأنه من المعلوم أن إنذار الطاعة لابد أن يوجه إلى الشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته المعلوم للمعترض ضده علما تاما، وهذا لم يحدث، حيث أرسل لها زوجها الإنذار على عنوان بـ"مصر الجديدة"، رغم أنه يعلم أنها تعيش ومن قبل هذا الإنذار بوقت طويل بإسبانيا، ومعها ابنتها "ملك رفعت سالم.

يذكر أن معتز الدكر محامى حفيدة حسين سالم، قدم مذكرة سرد فيها ما جاء فى تقرير الحكمين المكلفين من قبل المحكمة بكتابة تقرير عن أسباب الشقاق بين موكلته حفيدة رجل الأعمال وزوجها وتحدث عن تحركات موكلته بجواز السفر الأسبانى والتى أظهرت خروجها من مصر فى 24 يناير 2011 وعدم عودتها حتى الآن.

فيما دفع عماد حلمى محامى عمر رفعت زوج حفيدة حسين سالم ببطلان تقرير الحكمين كونه صدر من جهة واحدة بحسب قوله.

26 مايو.. النطق بالحكم فى دعوى تطليق حفيدة حسين سالم

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