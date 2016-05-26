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السكة الحديد تستأنف اليوم تشغيل قطارات "vip" بين القاهرة وأسوان

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السكة الحديد تستأنف اليوم تشغيل قطارات "vip" بين القاهرة وأسوان السكة الحديد تستأنف اليوم تشغيل قطارات "vip" بين القاهرة وأسوان
تستأنف هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات vip الجديدة، اليوم الخميس، حيث تدفع بقطارين جديدين بين القاهرة/ أسوان، وذلك بعد إيقافها مؤقتاً بسبب اعتراض بعض أهالى الصعيد على ارتفاع تذاكرها.

والقطارين الجديدين ضمن العقد الموقع بين السكة الحديد والهيئة العربية للتصنيع لتوريد 212 عربة مكيفة، على أن يقوم القطار الأول من القاهرة الساعة 10 صباحاً تحت رقم 2012، ويصل القطار الثانى من أسوان الساعة 10 صباحاً فى اليوم التالى تحت رقم 2013.

"السكة الحديد" تعلن وضع خطة جديدة لزيادة إيراداتها.. تشمل مواجهة ظاهرة التهرب من التذاكر والرقابة على كمسارية القطارات.. ونائب رئيس الهيئة: لدينا 35% فاقد بالإيراد بسبب "التزويغ" من التذكرة
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