أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"مصر للطيران" تسجل انتظامًا فى مواعيد وصول وإقلاع 59 رحلة داخلية وخارجية

Google+ Print
"مصر للطيران" تسجل انتظامًا فى مواعيد وصول وإقلاع 59 رحلة داخلية وخارجية "مصر للطيران" تسجل انتظامًا فى مواعيد وصول وإقلاع 59 رحلة داخلية وخارجية
شهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات القليلة الماضية، إقلاع ووصول 59 رحلة داخلية وخارجية لشركة للطيران دون تسجيل أى تأخيرات عن المواعيد المقررة.

وأقلعت لمصر للطيران 29 رحلة خارجية ودولية إلى المدن المصرية والعواصم العالمية، حيث أقلعت رحلتان إلى الكويت و6 رحلات لشرم الشيخ والغردقة و 3 رحلات إلى جدة و6 رحلات إلى المدينة المنورة والأقصر وأسوان ورحلة واحدة لكل من الخرطوم و تورنتو والدمام ومرسي علم وسوهاج ودبي وباريس وبرج العرب وعمان وبغداد ونجامينا والرياض.

كما وصلت القاهرة 30 رحلة لمصر للطيران بواقع 4 رحلات من مدينة جدة و6 رحلات من الدوحة والكويت والمدينة المنورة ورحلة واحدة من كل من الشار قة وباريس وهيثرو وبانوك وتورنتو وبكين وجوهانسبرج وأبها والرياض والخرطوم والبحرين والدمام وأسمرة وأبو ظبي وبيروت وعمان وأديس أبابا ودبى.

رئيس مصر للطيران يكشف حقيقة الاستعانة بشركات أجنبيه للبحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.. ويؤكد: لجنة التحقيق صاحبة هذا الحق.. صفوت مسلم: 85% انتظام الرحلات.. ولم نتلق أى إلغاءات بعد الحادث
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها