"مصر للطيران" تسجل انتظامًا فى مواعيد وصول وإقلاع 59 رحلة داخلية وخارجية

شهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات القليلة الماضية، إقلاع ووصول 59 رحلة داخلية وخارجية لشركة مصر للطيران دون تسجيل أى تأخيرات عن المواعيد المقررة.

وأقلعت لمصر للطيران 29 رحلة خارجية ودولية إلى المدن المصرية والعواصم العالمية، حيث أقلعت رحلتان إلى الكويت و6 رحلات لشرم الشيخ والغردقة و 3 رحلات إلى جدة و6 رحلات إلى المدينة المنورة والأقصر وأسوان ورحلة واحدة لكل من الخرطوم و تورنتو والدمام ومرسي علم وسوهاج ودبي وباريس وبرج العرب وعمان وبغداد ونجامينا والرياض.

كما وصلت القاهرة 30 رحلة لمصر للطيران بواقع 4 رحلات من مدينة جدة و6 رحلات من الدوحة والكويت والمدينة المنورة ورحلة واحدة من كل من الشار قة وباريس وهيثرو وبانوك وتورنتو وبكين وجوهانسبرج وأبها والرياض والخرطوم والبحرين والدمام وأسمرة وأبو ظبي وبيروت وعمان وأديس أبابا ودبى.

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