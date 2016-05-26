الثلاثاء المقبل.. "الصحة العالمية" تحتفل باليوم العالمى للإقلاع عن التدخين

تحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها يوم 31 مايو الحالى، باليوم العالمى للامتناع عن تعاطى التبغ 2016، تحت شعار (استعدوا للتغليف البسيط)، حيث تدعو المنظمة هذا العام جميع البلدان إلى الاستعداد للتغليف البسيط (القياسى) لمنتجات التبغ، والذى يعتبر من التدابير المهمة للحد من الطلب على التبغ، ويقلل من جاذبيته ويزيد من فعالية التحذيرات الصحية.

ويعنى التغليف البسيط لمنتجات التبغ، التدابير التى تقيد أو تحظر استخدام أى شعارات أو ألوان أو صور للعلامات التجارية، أو معلومات ترويجية أخرى على الغلاف بخلاف الأسماء التجارية وأسماء المنتج والتى تعرض بلون وشكل خط قياسى.

ويهدف اليوم العالمى للامتناع عن تعاطى التبغ 2016 إلى تسليط الضوء على دور التغليف البسيط كجزء من نهج شامل متعدد القطاعات لمكافحة التبغ، وتيسير عملية وضع السياسات من قبل الدول الأعضاء، وعولمة التغليف البسيط عن طريق توفير معلومات غنية بالحقائق، ومقنعة ومحفزة، وتشجيع الدول الأعضاء على تعزيز التدابير الخاصة بالتغليف والتوسيم البسيط، وفرض قيود على الإعلان والترويج، ودعم جهود الدول الأعضاء والمجتمع المدنى المناهضة لتدخل صناعة التبغ فى العمليات السياسية التى ستفضى إلى اعتماد القوانين الخاصة بالتغليف البسيط.

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