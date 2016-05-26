مصادر: لبنان تحفظت على طلب بحرينى لتقديم شكوى ضد قنوات مسيئة

كشف مصدر عربى أن دولة لبنان سجلت تحفظها على طلب من مملكة البحرين بتقديم شكوى ضد القنوات التى تبث على القمر الصناعى "نايل سات" وذلك خلال أعمال الدورة الـ 47 لمجلس وزراء الإعلام العرب الذى عقد أمس الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية .

وقال مصدر عربى شارك فى الاجتماع إن تحفظ لبنان على هذا القرار جاء على خلفية دعمها لقناتي" العالم والمنار" المدعومتين من إيران، وبسبب رسائلها التحريضية التى تسعى لزعزعة استقرار الدول العربية وتقوض جهودها فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف .مؤكدا أن دولة لبنان سجلت تحفظها على الطلب البحرينى.

وكان وزير الإعلام البحرينى على الرميحى رئيس الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب أعلن فى المؤتمر الصحفى الختامى للمجلس أنه تم اعتماد تقرير فريق الخبراء العرب بشأن الاجراءات المتخذة للتعامل مع القنوات المسيئة لبعض الدول العربية ، لافتا فى هذا الإطار إلى أنه على الدولة التى تعانى من مثل هذه القنوات أن توجه طلبا إلى اللجنة المعنية للنظر فى اتخاذ اجراءات ضد هذه القنوات المسيئة .

كما هاجم "الرميحي" إيران وتدخلاتها فى الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبا بضرورة تضافر الجهود الإعلامية فى مواجهة هذه التدخلات ، كاشفا فى الوقت ذاته عن استخدام إيران لإحدى شعارات القنوات الخاصة فى اليمن ووجود أدلة على مستخدمى هذه القناة .

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