خالد عبد العزيز يكشف عن مفاجأة كبرى لشباب مصر خلال مؤتمر ninja warrior

يكشف المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عن مفاجأة كبرى للشباب، خلال المؤتمر الصحفى الذى سيعقد غدا الجمعة لإعلان تفاصيل انطلاق النسخة العربية من برنامج ninja warrior ، من حديقة فندق البارون بسهل حشيش فى الغردقة ، بقيادة المخرج مجدى الهوارى .

يأتى ذلك في إطار مبادرة التعاون بين وزارة الشباب ،و برنامج ninja warrior.

ومن المفترض أن يحضر المؤتمر محمد كامل العضو المنتدب للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المطور العام لسهل حشيش، وATS ممثلو النسخة الأمريكية، وصاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة بنادر الخليج للإعلام المالكة لحقوق الفورمات العربية، وتقدم الحفل إنجى على، والبرنامج برعاية وزارة الشباب والرياضة، حيث وجدت الوزارة البرنامج يتماشى مع خطتها فى خلق مجتمع صحى ورياضى وباستضافة سهل حشيش، والتى تهتم بالأنشطة الرياضية المتميزة وبرعاية إعلامية من "اليوم السابع".

ويبدأ المخرج مجدى الهوارى - أكتوبر المقبل - فى تصوير النسخة العربية من ninja warrior البرنامج الرياضى الأشهر فى العالم فى مصر، حيث يواجه 240 متسابقا من الوطن العربى أكبر التحديات الرياضية فى سهل حشيش، وهو البرنامج الذى حارب الهوارى من أجل تصويره فى مصر بأحدث التقنيات والإمكانيات العالمية، لإثبات أن مصر لا تزال قادرة على إبهار العالم وتصوير تلك النوعية من البرامج بكل بسهولة، رغم محاولات دفع تصوير البرنامج فى دول أخرى، وهو البرنامج الذى سيفتح الباب أمام كثير من المنتجين وصناع البرامج الضخمة لتصوير برامجهم فى مصر، وهو ما يدفع بحركة السياحة المصرية للأمام ويسوق ويروج مصر أمام العالم التى تتجه أنظاره إلى مصر فى فترة تصوير وعرض البرنامج الرياضى الأشهر على مستوى العالم فى نسخة عربية على أرض مصر.

مجدى الهوارى والذى بذل مجهودا ضخما من أجل تصوير البرنامج فى مصر لا يتوقف عن العمل الدءوب، ليخرج البرنامج فى أحسن صورة، ويثبت للعالم كله أن مصر قادرة على العمل والإنتاج رغم كل ما يحدث، والبرنامج يعد طفرة فى برامج الفورمات فى مصر يشهد توظيف لأحدث التقنيات من تصوير لأول مرة فى الشرق الأوسط.

ويضم البرنامج لجنة من خبراء التنمية البشرية وأطباء تغذية وغيرهم من الشخصيات التى تقف إلى جوار المتسابقين فى مواجهة إدارة البرنامج، حتى لا يشعر المتسابق أنه وحيد، وأن البرنامج والتحديات تواجهه دون دعم من أحد وهى من الـ"تاتش العربى"، ضمن البرنامج فهى ليست موجودة فى النسخ الأصلية.

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