"فرع تعليم الكبار" بقنا يحصر الأميين بقرية الطوابية لضمهم لفصول محو الأمية

عقد فرع تعليم الكبار بقنا، أمس، اجتماعاً موسعًا، بكنيسة الطوابية، مع الجهات المشاركة فى القضاء على الأمية، للاتفاق على بدء حصر الأميين بالقرية، تمهيداً لضمهم لفصول محو الأمية التى تم الاتفاق عليها مع عدد من الجهات الشريكة.

حضر الاجتماع الحسينى عبدالفتاح "مدير فرع تعليم الكبار بقنا"، والعمدة أبوالحمد عطيه" عمدة قرية الطوابية "، والقمص داوود شهدى" راعى كنيسة الطوابية"، والإعلامى يوسف رجب ممثلاً عن مركز إعلام قنا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

بدأ الاجتماع بكلمة الإعلامى يوسف رجب، والتى أكد خلالها على ضرورة تكاتف جميع أهالى القرية، لضمان نجاح مبادرة قرية بلا أمية والتى من المقرر أن يتم تعميمها فى محافظة قنا بأكملها، لكن ذلك مشروط بنجاح التجربة الأولى، لافتاً إلى أن اختيار قرية الطوابية لتكون أول قرية بلا أمية لم يأت من فراغ، بل بناء على تقييمات سابقة لقرى قنا، ومدى تقبل الأهالى لهذه المبادرة، سواء من جانب المشاركين فى محو أمية أبناء القرية أو الدارسين أنفسهم.

وأكد الحسينى عبدالفتاح "مدير فرع تعليم الكبار"، بأن اللقاء يأتى تفعيلاً لمبادرة قرية بلا أمية، والتى تم خلالها الاتفاق على اختيار قرية الطوابية كأول قرية بلا أمية فى محافظة قنا، ولتكون نموذجاً يحتذى به لكل القرى، لافتاً إلى أن المدرسين والدارسين سوف يحصلون على حوافز مادية وعينية خلال فترة التدريب، منها ما سوف يتم الحصول عليه من هيئة تعليم الكبار ومزايا أخرى سوف توفرها الجهات الشريكة مثل العلاج الاقتصادى من مديرية الصحة ورحلات ومعسكرات من مديرية الشباب والرياضة، وتدريب على حرف يدوية وصناعة آكلات من قبل الكنيسة.