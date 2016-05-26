أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محكمة دمياط تحدد جلسة مرافعة فى دعوى إشادة بنائب برلمانى

Google+ Print
محكمة دمياط تحدد جلسة مرافعة فى دعوى إشادة بنائب برلمانى محكمة دمياط تحدد جلسة مرافعة فى دعوى إشادة بنائب برلمانى
أقام جلال خليل عبد الرحمن، المحامى بالنقض بدمياط، دعوى قضائية بمحكمة دمياط الابتدائية، أودع صورتها بهيئة قضايا الدولة وقيدت برقم 68 لسنة 2016 مدنى مستعجل دمياط، مخاطبا كلا من: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب بصفتهما.

وجاء فى الدعوى:" تعانى منذ فترة طويلة من عدم وجود نائب برلمانى يدرك دوره النيابى جيداً ويقوم بالتصدى للمشاكل العامة للشعب ومحاولة حلها قانونياً أو بمخاطبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لتحقيق مطالب الشعب" .

وأشاد المدعى بما نشرته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول قيام نائب دمياط الشاب ضياء عصام داود المحامى، بالتصدى لمشكلة توقف نشاط وأرزاق صيادى عزبة البرج، وإيقاف قرار منعهم من الصيد باتصالاته مع وزير النقل ورئيس البرلمان، قائلا:" النائب تشرب الوطنية من عمه الراحل ضياء الدين داود".
>وحددت المحكمة الأحد 12 يونيو القادم، جلسة أمام قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة دميـاط الابتدائية، للمرافعة وسماع الحكم بصفة مستعجلة بإثبات حالة إشادة المدعى بموقف النائب البرلمانى.

محافظ دمياط يأمر بتشكبل غرفة عمليات المحافظة لمتابعة أسعار السلع التموينية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها