محكمة دمياط تحدد جلسة مرافعة فى دعوى إشادة بنائب برلمانى

أقام جلال خليل عبد الرحمن، المحامى بالنقض بدمياط، دعوى قضائية بمحكمة دمياط الابتدائية، أودع صورتها بهيئة قضايا الدولة وقيدت برقم 68 لسنة 2016 مدنى مستعجل دمياط، مخاطبا كلا من: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب بصفتهما.

وجاء فى الدعوى:" تعانى مصر منذ فترة طويلة من عدم وجود نائب برلمانى يدرك دوره النيابى جيداً ويقوم بالتصدى للمشاكل العامة للشعب ومحاولة حلها قانونياً أو بمخاطبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية لتحقيق مطالب الشعب" .

وأشاد المدعى بما نشرته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول قيام نائب دمياط الشاب ضياء عصام داود المحامى، بالتصدى لمشكلة توقف نشاط وأرزاق صيادى عزبة البرج، وإيقاف قرار منعهم من الصيد باتصالاته مع وزير النقل ورئيس البرلمان، قائلا:" النائب تشرب الوطنية من عمه الراحل ضياء الدين داود".

>وحددت المحكمة الأحد 12 يونيو القادم، جلسة أمام قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة دميـاط الابتدائية، للمرافعة وسماع الحكم بصفة مستعجلة بإثبات حالة إشادة المدعى بموقف النائب البرلمانى.

محافظ دمياط يأمر بتشكبل غرفة عمليات المحافظة لمتابعة أسعار السلع التموينية