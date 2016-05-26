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زراعة 310 أفدنة من محصول القطن على مستوى مراكز سوهاج

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زراعة 310 أفدنة من محصول القطن على مستوى مراكز سوهاج زراعة 310 أفدنة من محصول القطن على مستوى مراكز سوهاج
قال المهندس مراد محمد حسين وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إنه تم زراعة 310 أفدنة حتى الآن من محصول القطن على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المستهدف هذا العام من زراعة القطن 2000 فدان تجارية على مستوى المحافظة، وأن المديرية تقوم بعل الندوات الإرشادية بتشجيع المزارعين على زراعة محصول القطن، حيث إنه من المحاصيل الاستيراتيجية التى تشكل أهمية فى زراعة الغزل والنسيج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القطن.

كما تنظم المديرية ندوات إرشادية للتعريف بمراحل زراعة القطن وتابعة المحصول من بداية الزراعة وحتى الحصاد.


>- "زراعة سوهاج": زرع 257 فدان قطن حتى الآن على مستوى مراكز المحافظة
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