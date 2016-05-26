انعقاد مؤتمر "كارديو ألكس" بمكتبة الإسكندرية فى أكبر تجمع لأطباء القلب فى مصر

تعقد المؤسسة العلمية لأمراض القلب والشرايين، بالتعاون مع قسم القلب بطب الإسكندرية، مؤتمرها الدولى الـ15 "كارديو ألكس" الثلاثاء المقبل فى الفترة من 31 مايو إلى 3 يونيو بمكتبة الإسكندرية، بحضور 102 خبير أجنبى ويستعرض كل ما يتعلق بأمراض القلب..

وقال الدكتور محمد صبحى، أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية رئيس المؤتمر، إن المؤتمر سيناقش الجديد فى القسطرة القلبية، وتركيب الدعامات المعالجة الجديدة، والتى تختفى بعد تركيبها، والجهاز الذى يتم تركيبه داخل الأذنين لعلاج الذبذبة الأذينية، موضحا أن هناك ثلاثة عقاقير جديدة سيتم عرضها بالمؤتمر لعلاج تذبذب الأذنين لعدم حدوث جلطات فى الجسم، كما يستعرض أدوية أخرى جديدة لعلاج هبوط عضلة القلب الحاد، وأنه يمكن علاج المرضى الذين يعانون من صعوبة دخول غرفة العمليات، وعمل قسطرة بالدعامات من خلال أجهزة معينة، وكان من قبل لا يمكن إجراء أى تدخلات لهم.

وقال الدكتور محمد صبحى إن المؤتمر سيناقش كىّ الأذنين سواء الكى بالتبريد أو الكى بالحرارة، ويستعرض كيفية الاستعانة بالروبوت فى القسطرة، موضحا أن هناك تقنيات جديدة سيتم عرضها خلال جلسات المؤتمر، كما سيخصص المؤتمر جلسة عن كيفية عمل منظومة صحية للناس تابعة للتأمين الصحى، بمشاركة عدد من الوزراء السابقين، ووزير الصحة الحالى لحضور هذه الجلسة، موضحا أن هناك جلسة متخصصة مع الصيادلة من أجل مساعدة الأطباء فى علاج المرضى.

وأشار د. محمد إلى أن هناك ثلاث جلسات سيتم تخصيصها عن جلطات القلب، بحضور رئيس الجمعية الأوروبية للقلب، مؤكدا أنه سيتم عرض مشروع دعامة الحياة الأوروبى، وأن هناك جلسة سيتم تخصيصها عن المرأة والقلب يتحدث فيها ثلاث طبيبات فى هذه الجلسة، تتم مناقشة الفرق بين المرأة والرجل فى أمراض القلب وصحة المرأة فى مجال أمراض القلب، وهل هناك فرق بين المرأة والرجل عند الإصابة بالذبحة الصدرية والفرق بين شرايين القلب والجرعات التى يمكن تناولها فى العلاج، مؤكدا أن الجمعية الأوروبية للتمريض ستشارك فى المؤتمر بحضور 102 خبير أجنبى.

وقال د. محمد إنه من خلال مبادرة دعامة الحياة كان يتم إسعاف مريض جلطة القلب بنسبة من 4 إلى 6% فقط الآن ارتفعت النسبة وأصبحت النسبة حاليا 28% يتم إنقاذهم بدعامة الحياة، بإجراء قسطرة فى الساعات الأولى فى 22 مركزا فى مصر، مضيفا "سنقوم بتعميم هذا المشروع مع وزير الصحة الحالى، لزيادة عدد هذه المراكز والتى تقوم بإنقاذ المريض من الجلطة فى الساعات الأولى".

وأكد الدكتور محمد صبحى أنه سيتم عقد اتفاقية مع هيئة الإسعاف والحكومة الفنلندية للوصول لكل ربوع مصر، بعد تدريب المسعفين من خلال مشروع "انقذ المريض" لكى يتم إنقاذ حياة المريض، ويتم تقديم خدمة للمريض توجهه لأقرب مستشفى أو مركز، وما هى الأعراض التى يشعر بها، موضحا أنه سيتم تخصيص جلسة برئاسة الدكتور إيهاب عطية عن كيفية الحماية من أمراض القلب باستعراض المبادرات المصرية مع الأوروبية.

جدير بالذكر أن المؤتمر يشارك فيه 7200 طبيب من جميع الجامعات المصرية، و724 متحدثا ورئيس جلسة، مؤكدا أن مؤتمر "كارديو ألكس" حقق جميع الشروط لكى يصبح مؤتمرا دوليا، والذى سيعقد بمكتبة الإسكندرية لأن المكتبة بها قاعة كبيرة تستطيع أن تستوعب جميع الأطباء المشاركين بالمؤتمر.

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