ضبط سيارة مسروقة محملة بعقاقير فى مدينة العريش

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فجر اليوم الخميس فى بيان لها عن ضبط "م أ ح"، أمام منزله أثناء تحميله سيارة بكمية من العقاقير، والسيارة مبلغ بسرقتها من "س ع ع"، يوم 23 الشهر الجارى فى المحضر رقم 846 لسنة 2016 جنح قسم شرطة ثالث العريش أثناء سيره بميدان العتلاوى دائرة القسم .

قام المذكور باستيقافه وأحدث إصابته بسحجات أسفل الساق اليمنى وحول العنق وتورم بالرسغ الأيمن واستولى على السيارة وفر هارباً ، ووبفحص المضبوطات، تبين أنها عبارة 42700 قرص فياجرا فوكس مجهولة المصدر ، 1080قرص فياجرا كوبرا مجهولة المصدر، 22500 قرص تيجر كنج ، 1500علبة أدوية بيطرية من عقار سيفوميد أنالجين ، 450علبة قطرة بروزولين ، 133 علب عقاقير طبية مختلفة الأنواع ، 175 علبة كرتون فارغة لأدوية إنقاص الوزن تحت التعبئة ، 1900 قطعة إكسسوار وشاشات تليفون محمول ماركة سامسونج و HTC مجهولة المصدر .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بقيامه بارتكاب واقعة سرقة السيارة كما جاء بأقوال المبلغ لوجود خلافات مالية بينهما، كما أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتهريبها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25 أحوال قسم شرطة ثالث العريش في 24/5/2016، وجار العرض على النيابة العامة.

وضبط 45 محكوما عليهم بينهم "ع ش ع"، والمطلوب فى القضايا رقم 7 لسنة 2010 جنايات قسم رمانة سلاح وذخيرة والمقيدة برقم 38 كلى مستأنف شمال سيناء لسنة 2010 حصر رقم 56 لسنة 2013 والمحكوم فيها بالسجن المؤبد بجلسة 25/3/2013، والقضية رقم 260 لسنة 2012 جنايات قسم رمانةسلاح وذخيرة والمقيدة برقم 576 كلى مستأنف شمال سيناء لسنة 2012 حصر رقم 199 لسنة 2013 والمحكوم فيها بالسجن المؤبد بجلسة 4/6/2013 ، و18 محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و7 محكوما عليهم في جنح الحبس المستأنف ، و13 محكوم عليهم فى جنح الغرامات، 5 مخالفات.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 5 قضايا تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 75 مخالفة متنوعة، وأسفرت الحملات المرورية عن ضبط 288 مخالفة.

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