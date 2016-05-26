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اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر

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اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر
تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى.

كانت النيابة العامة أحالت عمار جابر محمود وعامر عشرى عبد العظيم إلى محكمة الجنايات بتهمة محاولة اقتحام قسم شرطة أول أكتوبر فى القضية رقم 8449 لسنة 2015 أكتوبر.


>تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اقتحام قسم أكتوبر لـ 26 مايو

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