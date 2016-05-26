الجبورى يدعو العبادى لمنع أى جهة تروج لتحويل "معركة الفلوجة" نحو الطائفية

حذر رئيس مجلس النواب، العراقى، سليم الجبورى، من تحويل معركة "تحرير الفلوجة" من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى إلى الترويج للفتنة الطائفية وتشويه الانتصار على الإرهاب ، وقال:" إننا حريصون على انجاز النصر على داعش بشكل يجعله مصدر اجماع وطنى ويفوت الفرصة على التنظيم والمتربصين الذين يبتغون الفتنة وتشويه النصر والتشويش عليه".

وذكر الجبوري، فى رسالة مفتوحة إلى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي،:" أننا نبارك للشعب العراقى انتصار القوات المسلحة والمتطوعين المتلاحقة على داعش وهزيمته الوشيكة فى الفلوجة" ، داعيا إلى منع أى جهة تروج لتحويل معركة الفلوجة إلى فرصة للتعبئة الطائفية المقيتة.

وأضاف:" أننا نتمنى عليكم التوجيه بمنع أى جهة تحاول النيل من النصر عن طريق الترويج لتحويل المعركة الى فرصة للتعبئة الطائفية التى غادرناها بوحدتنا وتماسكنا واجماعنا واجتماعنا على رفض داعش ومقاتلته ومواجهته فى كل الجبهات ومن كل ابناء العراق من رجال الدفاع والداخلية والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى والعشائري".

من جهة أخري، بحث العبادي، فى مكتبه ببغداد مساء أمس الأربعاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) يان كوبيش سبل دعم العراق وتحقيق الاستقرار السياسى وأهمية المضى بالاصلاحات ، وسير العمليات العسكرية فى الفلوجة والجهود الانسانية التى تبذلها الحكومة لحماية المدنيين.

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