"حبيبة".. طفلة استدرجها عجوز وهتك عرضها داخل كشك بالإسماعيلية

لم تكن تعلم الطفلة ما يخفيه لها القدر، وأنها فريسة مستهدفة من عجوز يمتلك كشك لبيع الحلويات بدائرة قسم أول الاسماعيلية الذى قام بهتك عرض الطفلة والتحرش بها جنسيا، وتحرر محضر ضد العجوز بالواقعة وتم القبض عليه وقررت حبسه.

البداية عندما تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الاسماعيلية اخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية مفاده ورود بلاغ للرائد أحمد الشناوى رئيس مباحث قسم أول الاسماعيلية من المواطنة "منى . ج . غ " مواليد 1985 مقيمة دائرة قسم أول الاسماعيلية تتهم فيه " السيد . ع . ب" مواليد 1962 بالمعاش وصاحب كشك بيع حلوى بقيامه بهتك عرض طفلتها "حبيبة " تلميذة بالصف الخامس الابتدائى.

وبإجراء التحريات السرية أثبتت صدق البلاغ، وجاء فى اعترافات التلميذة أمام رجال المباحث بأن صاحب الكشك قام بشدها داخل الكشك واجبرها على لمس اماكن حساسة فى جسمة، كما قام العجوز بلمس اماكن بجسم الفتاة وعقب فعل فعلته اعطى الطفلة 5 جنيهات وطلب منها ان لاتخبر احد بما فعله معها.

ولكن الطفلة اخبرت والدتها بكل ماحدث من العجوز فتقدمت والدتها ببلاغ الى قسم أول الاسماعيلية.

>على الفور تم القبض على العجوز وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 830 لسنة 2016 إدارى قسم اول الإسماعيلية وقررت النيابة العامة حبسه اربعة ايام على ذمة التحقيق.

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