ضبط أسلحة ومخدرات و200 طن أرز شعير مخبأة داخل مخازن فى حملة أمنية بكفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية أمن كفرالشيخ, تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفرالشيخ، لإستهداف الخارجين عن القانون وحائزى المواد والعقاقير المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، من ضبط 4 أسلحة نارية، وكميىة من المواد المخدرة .

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفرالشيخ, إخطارًا,من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية بالمديرية,يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم بيلا من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم مخدرات واسلحة نارية فى حملة أمنية موسعة بدائرة القسم.

قاد الحملة فريق بحث برئاسة العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، وضمت كل من العقيد أحمد رجب، وكيل فرع البحث الجنائى بالحامول والرائد محمد ابوالخير،والنقباء أحمد قطاطو وعمر غريب، وعدد من معاونى المباحث، مدعومة بالقوات الأمنية.

أسفرت عن ضبط كل من" أ.ا.ش" 21 سنة "عاطل",مقيم ببندر بيلا,وبحوزته ربع كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح,ومبلغ مالى 125 جنيه متحصلات البيع,وهاتف محمول, لتسهيل الاتصال بعملائه,و"غ.خ.خ.ع" 35سنة عاطل، مقيم بمركز نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية, وبحوزته كيلو بانجو بقصد الاتجار والتربح,وهاتف محمول للاتصال بعملائه

. كما تمكنت الحملة عقب اعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة من ضبط كل من"م.ع.ا.ي"33 سنه عاطل،مقيم بقرية ابشان التابعة لدائرة مركز بيلا, وبحوزته 150 قرص ترامادول بقصد الاتجار,و 150 جنيه متحصلات البيع ,و"مقص" لتقطيع شرائط التراماول,وهاتف محمول للاتصال بعملائه,و"إ.ا.ا.ع"35سنه عامل، مقيم بقرية كفرالعجمى التابعة لدائرة مركز بيلا,وبحوزتهسلاح نارى،و 25 طلقة خرطوش عيار 12 مم بقصد الاتجار,ومبلغ 235 جنيه متحصلات البيع,وهاتف محمول لتسهيل عملية الاتصال بالعملاء.

>وتمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة المقدم اسلام بديوى، رئيس مباحث التموين، تحت اشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، من ضبط 200 طن أرز شعير فى مخزنين بدسوق بقصد حجبها عن الأسواق لزيادة الأسعار .

كما تمكنت مباحث بندر كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد سكران رئيس مباحث البندر، تحت اشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ،واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، خلال حملة أمنية مكبرة من ضبط 750 جرام من الهيروين، 7كيلو من مخدر الحشيش، و53 سلاح أبيض، وتحرير 32 قضية ماد مخدرة متنوعه، تم ضبط خلالها 2500 قرص ترامادول المخدر، تحررت المحاضر الازمه وجارى العرض على النيابة العامة .

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