"لجنة النقل" بالبرلمان تصل اليوم دمياط لمناقشة مطالب صيادى عزبة البرج

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة سعيد محمد عطية، سوف تصل محافظة دمياط اليوم الخميس للقيام بزيارة ميدانية لتفقد مطالب صيادى عزبة البرج المتضررين من قرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011 بشأن اشتراطات السلامة البحرية وجود الرماص واللاسلكى والرادار بمراكب الصيد حتى يتم التصريح لها بالعمل .

وتأتى هذه الزيارة فى إطار التنسيق المشترك بين الدكتور محافظ دمياط والنائب ضياء الدين داوود لعرض مطالب الصيادين على لجنة النقل والمواصلات خلال جلستها السابقة بمجلس النواب.

جدير بالذكر أن اللجنة سوف تباشر عملها عقب لقائها الدكتور محافظ دمياط، وهى مكونة من 8 أعضاء بالإضافة إلى عدد 2 من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية وعضو عن محافظة كفر الشيخ وعضو عن محافظة البحيرة، وسيتم ذلك بحضور جميع نواب محافظة دمياط التسعة.

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