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"القومى لمكافحة الفساد" بالإسكندرية ينظم اليوم وقفة لأرواح شهداء الطائرة

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"القومى لمكافحة الفساد" بالإسكندرية ينظم اليوم وقفة لأرواح شهداء الطائرة "القومى لمكافحة الفساد" بالإسكندرية ينظم اليوم وقفة لأرواح شهداء الطائرة
قال محمد توفيق المنسق العام للمركز القومى لمكافحة الفساد، إن المركز بحضور جميع قياداته وجميع القيادات السكندرية وجموع الشعب السكندرى، سوف ينظم وقفة صامتة لإلقاء الزهور لأرواح شهداء الطائرة المصرية فى مياه البحر الأبيض المتوسط بمنطقة ستانلى، اليوم الخميس الساعة الخامسة مساء.

تأتى الوقفة تضامنا مع أهالى ضحايا ذلك الحادث الأليم ودعما للدولة المصرية وشركتها الوطنية للطيران، ورفع أعلام الدول التى لها ضحايا بالحادث الأليم.


>- هيثم الحريرى: وفد النواب الفرنسى أكد على عمق العلاقات المصرية الفرنسية

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