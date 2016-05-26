بالصور..الجمعية العمومية لمركز شباب بالشرقية يطالبون النائب العام بالتحقيق فى عدة مخالفات

أعرب عدد من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، عن استيائهم جراء التجاهل الشديد من قبل وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية خاصة بعد أن تقدم عدد منهم بشكاوى للمسئولين مدمغة بالمستندات وتحرير محاضر رسمية ضد رئيس مجلس الادارة وعدد من معاونيه

وأعرب أعضاء النادى عن قلقهم، لتساهل المسئولين بالشباب والرياضة مع مجلس إدارة الشباب، خاصة وان مركز الشباب يمتلك 53 محل يتخطى ايجارهم الشهرى 180 ألف جنيه تسوى بطريقة غير مقنعة للاعضاء بالاضافة لتجاوزات وصلت لتزوير توقيعات اعضاء مجلس الادارة وحرروا بذلك محاضر رسمية .

وبين الأعضاء أن رئيس مجلس الادارة، استأجر كافتيريا باسم أحد المواطنين بأجر رمزى دون علمه مما جعل المواطن يحرر محضرا يتبرأ من العقد المبرم باسمه بل واستخرج اقرارا من الشهر العقارى يبرئ نفسه من تلك المخالفات الجسيمة ، كل هذا ومسئولوا الشباب والرياضة فى غيبه تامة عن المشهد.

اليوم السابع التقى اعضاء مجلس الادارة واعضاء الجمعية العمومية لسماع شكواهم لنقلها للرأى العام والمسئولين عسى أن يجدوا لهم حلا

فى البديه يقول محمد جمال عبد الفتاح عضو مجلس ادارة مركز شباب فاقوس المنتخب ونائب رئيس المركز العربى الافريقى للدراسات البرلمانية والاستراتيجية انا لاحظت ان معظم ألاجتماعات والقرارات التى كنا نتخذها ونتفق عليها كمجلس ادارة لا ينفذ منها الا قليل ومن هنا بدا شكى فى ان الاجتماعات قد يتم تزوير توقيعاتى فى دفتر ومحاضر اجتماعات مجلس الادارة فطالبت من رئس مجلس الادارة والمدير التنفيذى بمركز الشباب مرارا وتكرار بمراجعة عدد من محاضر اجتماعات سابقة ولم ينفذ شيء وتقدمت بشكوى لوائل الافى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية فامر بالإطلاع بالنظر وحينما اطلعت على بعض الإجتماعات السابقة من بداية المجلس فوجئت بتزوير امضائى على العديد من الاجتماعات وهم المحضر رقم 13بتاريخ 5 ديسمبر 2013 ومحضر رقم 12 ومحضر طارئ بتاريخ 24 نوفمبر 2013 ومحضر رقم 11 بتاريخ 7 من نوفمبر 2013 ومحضر رقم 10 طارئ بتاريخ 30 اكتوبر 2013 ومحضر رقم 7

ولما تأكدت بتزوير توقيعى لعدم حضورى تلك الجلسات طالبت بإكتتابى لان هذا تزوير فى اوراق رسمية وتقدمت بشكوى للنيابة الادارية بمركز فاقوس رقم 679 بتاريخ 4مايو 2015

>وبعدها توجهت فى الموعد الشهرى لحضور اجتماع مجلس الادارة طبق لما جاء بالخطاب الرسمى بالموعد يوم الخميس الموافق 1مايو 2015 وانتظرت من الساعة الخامسة وحتى الساعة التاسعة ولم يحضر احدا سوى محسن عبد الجواد عضو مجلس الادارة وعاودت مرة اخرى يوم الخميس التالى ولم يحضر سوى 3 من اعضاء مجلس الادارة

>وبعد ذلك تفاجأت ان مدير المركز غيبنى فى الاجتماع فقمت بمراجعة الغياب خلال فترات سابقة من اجتماعات مجلس الادارة فوجئت ان دينا محمد عبد الحميد رفاعى رئيس مجلس ادارة مركز الشباب لم تغييب وموقع لها بحضور جميع الجلسات رغم انها تقطن بالمملكة العربية السعودية لفترات طويلة ولم تغيب جلسة واحدة

وطالب فى التحقيق فى هذا الموضوع واحضار شهادة تحركات باسمها فى الفترة من 1يناير وحتى ديسمبر 2014

كل هذا جعل السيد عبد الله ابراهيم وعبد المنعم صالح محمد اعضاء مجلس الادارة المنتخبين بنفس المجلس يتقدمون باستقالاتهم اعتراضا منهم على كم المخالفات وتزوير توقيعاتهم فى محاضر الجلسات رغم تنبيههم على رئيس مجلس الادارة وكل المجلس بعدم التوقيع لهم

وفجر الكابتن طارق مرسى لاعب نادى الشرقية والقنال الاسبق ومدير قطاع الناشئين بمركز شباب فاقوس لمدة 3 سنوات متتالية كارثة ان مجل الادارة قام بهدم المدرج الثالث ونصف المدرك الرابع الخاصين بملاعب مركز السباب وبالاستفسار علمت ان هدم المدرجات تم لبناء كافيتريا مكان المدرجات ولما أيست من منعهم قمت بتحرير محضر بقسم شرطة فاقوس حمل رقم 3182 لسنة 2013 ادارى قسم فاقوس وتمت المعاينة من قبل الادارة الهندسية بمجلس مدينة فاقوس وتم اثبات الحالة ورغم ذلك لم يهتم رئيس مجلس الادارة ولا من يعاونوه وتم انشاء كافتيريا على مساحة 1500 متر وتم تأجيرها بمبلغ 700 جنيه شهريا علما ان قيمة للايجار الحقيقية تتخطى ال10 الاف جنيه شهريا

>واشار ان الغريب ان المواطن محمد فهمى عبد العظيم تفاجأ ان تعاقد الكافتيريا باسمه دون علمه مما دعاه لتحرير محضر شرطة حمل رقم كما قام بعمل اقرار بالشهر العقارى ان التعاقد الخاص بكافتيريا مركز الشباب لا يعلم عنه شئ وانه غير مسئول عن اى شئ خاص به

وقال اللواء محسن سعد احد المشاركين فى اللجنة التأسيسية للدستور وعضو الجمعية العمومية لمركز شباب فاقوس لم يقتصر الامر على ذلك بل لا يعلم احدا كيف تسوى ايجارات محلات مركز الشباب البالغ عددها 53 محلا يتخطى ايجارهم ض80 الف جنيه شهريا لا يعلم عنها احدا من اعضاء مجلس الادارة او اعضاء الجمعية العمومية وان رئيسة مجلس الادارة تقوم بتاجير هذه الاماكن من الباطن فى حين ان القائم الفعلى هو والدها والذى يعد المستفيد الوحيد من هذا المكان مخالفا بذلك كل اللوائح والقوانين مما شوه صورة مجلس الادارة

>واضاف المهندس محمد حسين عضو الجمعية العمومية بمركز الشباب انه ما زاد الطين بله هو تشغيل هذه للاماكن وبها معدات وادوات خطرة على الصحة العامة دون استخراج التراخيص اللازمة لمخالفة النشاط المؤجر لاجله

>كما انه توجد مخالفات كبيرة مثل ادارة ملهى للاطفال دون التأمين بالمخالفة لكراسة الشروط مما يبطل كل بنود العقد حسب اشتراطات كراسة الشروط

>الغريب انه رغم تحرير محاضر رسمية والشكوى لجميع المسئولين بداية من مدير ادارة الشباب والرياضة بفا قوس مرورا بوكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية وحتى وزير الشباب الا انه لم يعيرنا احدا اهتماما وظلت شكوانا حبيسة الادراج ويزداد الجناة طغيانا واهدارا لاموال الدولة دون اى رقيب او حسيب

وطالب الجميع رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بسرعة التدخل ومحاسبة الجناة وحل مجلس الادارة وتشكيل لجان لفحص ومراجعة حسابات مركز الشباب منذ بداية مجلس الادارة الحالى

>كما طالب الجميع النائب العام بفتح تحقيق فى تلك المخالفات الواضحة خاصة وان عدد كبير من اعضاء مجلس الادارة والجمعية العمومية حرروا محاضر رسمية ولم يبت فيها حتى الان

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