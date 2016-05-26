اقرأ.. آخر كلمات مجند الشيخ زويد عرفة رجب قبل النطق بالشهادة

"لنحميها.. لنموت فيها"، كلمات ستظل موجودة على الصفحة الشخصية للشهيد مجند عرفة رجب سيد عمار، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تلك الكلمات كانت آخر ما كتبه الشهيد ابن قرية مازورة التابعة لمركز سمسطا، غرب بنى سويف، على صفحته الشخصية خلال إجازته الأخيرة.

أصدقاء الشهيد توافدوا على تشيع الجثمان من مسجد عثمان بن عفان بمنطقة الفلوجة فى وسط مدينة سمسطا، والدموع لا تفارقهم، وقال ربيع أحد أصدقائه "معقول مش هشوف عرفة تانى، ده لسة مكلمنى من يومين، وقالى أنا كويس يا صاحبى، ادعيلى نقدر نحمى بلدنا".

فيما جلس محمد ومحمود أشقاء الشهيد بجوار الجثمان حتى مستواه الأخير بمقابر القرية، ولم يستطيعا الكلام، ودخلا فى نوبة من البكاء الشهيد.

وقال محمد عبد الدايم عم الشهيد "عرفة هو أكبر أشقائه ولديه أربعة أشقاء محمد ومحمود ونورا ومروة، ووالده يعمل بالمملكة العربية السعودية، وكنا فى انتظار خطوبة عرفة عقب انتهاء فترة تجنيده".

وكان الآلاف من أهالى قرية مازورة ومركز سمسطا قد شيعوا أمس الأربعاء جثمان الشهيد عرفة سيد عمار، والذى استشهد فى حادث استهداف مدرعة بمنطقة الشيخ زويد بجنوب سيناء، فى جنازة عسكرية، خرجت وسط تنديد واسع بالإرهاب من المشيعين الذين شاركوا فى تشييع الجثمان، مرددين هتافات ضد الإرهاب، ومطالبين بالقصاص من القتلة مرددين هتافات (لا إله الإ الله، والشهيد حبيب الله، وتحيا مصر).

وتقًدم المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف جموع مشيعى جنازة الشهيد كما شارك فى الجنازة اللواء عمر عبد العال نائب مدير أمن بنى سويف، والعميد رجائى سليمان "مندوب الجيش الثانى"، والمقدم أركان حرب "آمر نادى عبد المجيد" نائب المستشار العسكرى بالمحافظة، واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام للمحافظة، وعضو مجلس النواب "حسام العمدة "عن دائرة سمسطا، فضلاً عن رئيس المدينة أحمد دسوقى، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

- أهالى مازورة ببنى سويف يستعدون لتشييع جثمان شهيد العريش

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