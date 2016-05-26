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إحالة 220 موظف إلى النيابة لاتهامهم فى 95 قضية فساد بالبحيرة

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إحالة 220 موظف إلى النيابة لاتهامهم فى 95 قضية فساد بالبحيرة إحالة 220 موظف إلى النيابة لاتهامهم فى 95 قضية فساد بالبحيرة
أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على تكثيف الجهود المبذولة لمحاربة الفساد فى جميع المؤسسات الحكومية وذلك تأكيداً لهيبة الدولة وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية.

وأضاف سلطان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم احالة 220 موظف بالقطاعات الحكومية المختلفة إلى النيابة العامة والإدارية خلال الفترة الماضية لاتهامهم فى 95 قضية متعلقة بالاختلاس وإهدار المال العام والتربح الوظيفى بالإضافة إلى تورطهم فى مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأوضح محافظ البحيرة، أن إحالة تلك الوقائع إلى النيابات المختصة جاءت بعد إجراء تحقيقات موسعة من قِبَل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة برئاسة محمد هنداوى الطنيخى مدير عام الشئون القانونية، ومنها واقعة ضبط مدير المخبز الاستراتيجى بمركز أدكو لاختلاسه حصة من الدقيق المدعم قدرها 2048 شيكارة بمبلغ 292 ألف جنيه.

وتابع "كذلك حصول موظف بمديرية على كميات كبيرة من الكروت الذكية الخاصة بالسلع المدعمة للمواطنين وصرفها لحسابه والتحصل على آلاف الجنيهات بدون وجه حق، والكشف عن واقعة اعطاء تراخيص لقطعة أرض أملاك دولة بمركز بدر بالمخالفة للقانون".

وأشار محافظ البحيرة إلى إحالة كافة وقائع إهدار المال العام التى كشفتها الأجهزة الرقابية، وأهمها الجهاز المركزى للمحاسبات، وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة إلى النيابة العامة.


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