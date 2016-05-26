أستاذ جهاز هضمى: علاج الكبد بالأدوية الجديدة يحقق نسب شفاء تصل لـ97%

أكد الدكتور عمر هيكل - أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، عضو الاتحاد الأوروبى لأمراض الكبد، أن نسب الإصابة بفيروس سى انخفضت بنسبة كبيرة بعد استخدام الأدوية الجديدة لعلاج الفيروس، بعد أن أصبحت بأسعار فى متناول جميع المرضى.

وأكد هيكل فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أنه سيتم عرض التجربة المصرية فى علاج مرضى فيروس سى، بمشاركة بعض الأطباء المصريين بمؤتمر جمعية البحر الأبيض المتوسط لأمراض الكبد والجهاز الهضمى، بعد علاج 250 ألف مريض بالأدوية الجديدة، والذى سيعقد اليوم بمدينة قبرص بمدينة لاراناكا فى الفترة من 25 إلى 28 مايو الحالى.

5 بدائل لعلاج الكبد بالأدوية الجديدة

العلاج الجديد يحقق نسب شفاء 97%

>وقال الدكتور عمر هيكل إنه سيتم عرض البروتوكولات المصرية ونقل الخبرة المصرية فى علاج فيروس سى خلال الـ4 سنوات الماضية، وبالذات استخدام الأدوية التى تؤخذ عن طريق الفم لعلاج فيروس سى، وما هى الشروط الأساسية قبل بدء العلاج، وكيفية اختيار المريض جيدا قبل بدء العلاج، وذلك بتحسين وزيادة نسبة الاستجابة والشفاء، مشيرا إلى أنه من المعروف أن هناك 5 بدائل لعلاج فيروس سى، وهى استخدام السوفالدى مع الدكلانزا، والهارفونى، أو الاوليسيو مع السوفالدى، والكيوريفو مع الريبافيرين، ويعطى كورس العلاج لمدة 12 أسبوعا للمرضى الذين يعانون من فيروس سى بدون تليف، أما المرضى الذين يعانون من التليف المتكافئ فيستمر العلاج لمدة 24 أسبوعا أو 12 أسبوعا بإضافة الريبافيرين، مؤكدا أنه لا يفضل استخدام الكيوريفو لمرضى التليف الكبدى.>وأوضح الدكتور عمر هيكل أن نسب الاستجابة للمرضى المصريين فى البروتوكولات السابقة تصل إلى 97%، وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من قصور وفشل كلوى يجب إعطائهم الكيوريفو مع الريبافيرين.

وقال الدكتور عمر هيكل إنه يجب قبل بدء العلاج بالأدوية الجديدة علاج مضاعفات السكر، وكذلك منع استخدام أدوية هبوط عضلة القلب والأدوية النفسية وأدوية الاكتئاب مع العلاجات الجديدة، لأنها يمكن أن تقلل من فعالية العلاج وتزيد من ارتداد الفيروس.

وأشار د. عمر إلى أن الأدوية الجديدة لعلاج فيروس سى حققت نسب شفاء تصل إلى حوالى 97% فى علاج مرضى فيروس سى، المصابين بالنوع الجينى الرابع الموجود فى مصر.

جدير بالذكر أن هناك نخبة متميزة من أطباء الكبد تمت دعوتهم لنقل خبراتهم فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى إلى أطباء حوض البحر الأبيض المتوسط، بحضور الدكتور عصمت شيبة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، والدكتور سامح لبيب أستاذ الأمراض المتوطنة والكبد بطب قصر العينى.

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