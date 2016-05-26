حبس عاطل لاتهامه بنشل مبلغ مالى من تاجر بالدقى

أمرت نيابة الدقى بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة مبلغ 5800 جنيه من تاجر، وأعترف المتهم بإرتكاب الواقعة وتخصصه فى نشل المواطنين.

تلقى الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة الدقى بلاغا من تاجر أفاد فيه بتعرضه لسرقة مبلغ 5800 جنيه أثناء سيره فى الشارع، حيث غافله مجهول ونشل منه المبلغ وفر هاربا.

وبتكثيف التحريات تبين أن عاطل سابق اتهامه فى 15 قضية وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بسرقة المبلغ من التاجر وارتكابه 4 جرائم نشل بالدقى، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة إلى النيابة للتحقيق.

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