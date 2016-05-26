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برج الثور حظك اليوم الخميس 26 مايو

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برج الثور حظك اليوم الخميس 26 مايو برج الثور حظك اليوم الخميس 26 مايو

برج الثور على الصعيد المهنى ..


>عليك أن تتخلص من الضغوط النفسية المسيطرة عليك فى الفترة الأخيرة، والتى كان لها تأثير سىئ على وضعك فى العمل خلال المرحلة الماضية، كذلك يجب أن تكون علاقتك جيدة بمديرك فى العمل حتى لا تدفع ثمن كل هذا فيما بعد.

برج الثور على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، تخلص من الأفكار السيئة التى تسيطر عليك، استمع إليه وكن إلى جواره دائماً حتى لا يشعر بالغربة كذلك عليك أن تعرف أن دورك فى حياته مهم للغاية فلا تخذله.

على الصعيد الصحى..


>أوضاعك الصحية هى الأفضل، كما أنه من الضرورى أن تفهم أن زياراتك إلى الطبيب ليس أمر اختيارى، بل الحفاظ على صحتك هو ما يجب عليك عدم التفريط فيه مهما كانت انشغالاتك وأعمالك الى تقوم بها.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون جيدة إلى حد كبير، فعلى مستوى العائلة ستنتهى كافة الصراعات التى كانت فى الفترة الماضية، كما ستشعر ببعض الراحة من جانب زملائك فى العمل.

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مصر 365

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