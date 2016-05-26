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برج الأسد حظك اليوم الخميس 26 مايو

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برج الأسد حظك اليوم الخميس 26 مايو برج الأسد حظك اليوم الخميس 26 مايو
برج الأسد على الصعيد المهنى ..
>أوضاعك فى طريقها إلى التحسن، كن أكثر تفاؤل لما سيحدث لك خلال الفترة المقبلة، كما أنه من المتوقع أن تحقق الكثير من النجاحات خلال الأيام القليلة المقبلة، وستحصل كذلك على مكافأة مالية.

برج الأسد على الصعيد العاطفى..
>على الرغم من أن هناك بعض التغيرات التى أثرت على علاقتكما خلال الفترة المقبلة، إلا أنه سرعان ما تغيرت الأمور إلى الأفضل، كذلك أوضاعك مع الحبيب هى الأفضل على الإطلاق مما كانت عليه فى الماضى

على الصعيد الصحى ..
>صحتك جيدة خصوصاً بعد أن اتبعت نظام غذائى صحى ساعدك على فقدان الوزن خلال الفترة الماضية، كذلك عليك أن تعرف أن الحياة مع اتباع نظام رياضى هى الأفضل .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع أن تكون هناك الكثير من الأخبار الجيدة فى طريقها إليك خلال الفترة المقبلة، وتحديداً على مستوى العمل الذى ستتغير فيه كل أمورك إلى الأفضل على عكس ما كنت تتوقع.

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مصر 365

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