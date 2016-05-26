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برج الميزان حظك اليوم الخميس 26 مايو

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برج الميزان حظك اليوم الخميس 26 مايو برج الميزان حظك اليوم الخميس 26 مايو
برج الميزان على الصعيد المهنى..
>على الرغم من أن هناك بعض القلق الذى أثر على وضعك فى العمل مؤخراً، إلا أن هناك بعض التغيرات التى ستحدث اليوم والتى ستؤثر عليك بشكل إيجابى، لذلك فاليوم هو الأفضل لك فى العمل

برج الميزان على الصعيد العاطفى..
>تبحث عن الحبيب المناسب، واليوم هو الأفضل على الإطلاق لكى تشعر بهذا الشعور الذى كنت تبحث عنه منذ فترة طويلة، كذلك فأوضاعك بشكل عام ستتغير بسبب هذا التغير العاطفى

على الصعيد الصحى..
>أوضاعك الصحية جيدة جداً ولكن عليك أن تنتبه إلى كل ما ينصحك به الأطباء، كما أنه من الضرورى أن تحصل على إجازة من العمل، وتنظم مواعيد عملك بما لا يؤثر على صحتك سلباً

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالحبيب، كما أنه من المفترض أن تكون الأيام المقبلة ستكون أفضل على كل الأحوال.

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مصر 365

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