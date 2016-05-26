برج العقرب حظك اليوم الخميس 26/5/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:>استقرار نوعا ما فى الشق المهنى لمواليد برج العقرب حيث يحاول مواليد هذا البرج دائما أن يثبتوا قدراتهم و فرض شخصيتهم القوية فى تحقيق الكثير من النجاحات ، فهذه الفترة مثمرة جدا بالنسبة لك.

على الصعيد العاطفي:

>الحب يدفع مواليد برج العقرب للتركيز فى عدد من التفاصيل البسيطة مع الشريك و هو الشيء الذى يزيد اهتمام و رومانسية الحبيب تجاهك ، أبتعد قليلا عن العناد و حاول أن تضبط انفعالاتك ونفسك .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>الحالة الصحية لمواليد برج العقرب مضطربه بعض الشيء و خاصة مع الارق الذى يصيبك منذ عدة ايام ، و الحل الوحيد له هو تناول النعناع أو الزنجبيل من اجل التخلص من الأرق.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن هناك ترقيات فى الطريق إليك إضافة الى مكاسب مادية عديدة.