برج الجدى حظك اليوم الخميس 26/5/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>تعانى ضائقة مالية فى الأيام القليلة المقبلة وتحتاج إلى تحديد اى النفقات ضرورية بالنسبة لك وأيها يمكن الاستغناء عنه، هذه الضائقة قد تدفعك إلى بذل المزيد من الجهد والقبول بعمل إضافى ويقودك لنجاح لم تكن تخطط له. على الصعيد العاطفي:

>لديك سحر فى إقناع الآخرين بسهولة بآرائك وجذبهم لك، ولكن هذا السحر يخيف شريك حياتك ويجعله يشعر بأن علاقتك به مهددة طوال الوقت. برج الجدى على الصعيد الصحي:

>لفترة طويلة تجاهلت الصوت الداخلى من جسدك بأنه يحتاج إلى الرعاية ولكن اليوم تضطر للاستجابة له بعد أن تفاقمت مشاكلك الصحية وأصبحت بحاجة ماسة إلى اهتمام. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>آفاق جديدة تتفتح أمامك وموهبتك التى تعاملت معها طوال الوقت كهواية تجلب لك مشاريع عمل جديدة وتدر عليك المزيد من الربح وتشعر بالمتعة لأنك تكسب العيش مما تحب.

شبكةعيونالإخبارية

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