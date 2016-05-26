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برج الحمل حظك اليوم الخميس 26 مايو

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 26 مايو برج الحمل حظك اليوم الخميس 26 مايو

برج الحمل على الصعيد المهنى ..


>يجب أن تكون أكثر هدوءاً فى التعامل مع كل المتغيرات التى تحدث فى العمل، ولا تضغط على أعصابك أكثر من ذلك، كل الأمور فى طريقها إلى التحسن كما كنت تتوقع وأفضل بكثير من ذلك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى..


>أخبار سارة من الحبيب فى طريقها إليك، كل ما يجب أن تقوم به هو أن تتأنى قبل اتخاذ أى قرار من شأنه أن يؤثر عليك سلباً، كذلك يفضل أن تراجع كافة الأوضاع السيئة التى مررت بها مؤخراً حتى تكون الصورة أكثر إيضاحاً أمامك.

على الصعيد الصحى..


>أوضاعك الصحية جيدة، ولكن يجب تهتم به أكثر من ذلك، فالحصول على قسط كافِ من النوم، وتناول الطعام الصحى هو أفضل حل للعناية بجسدك وحمايته من الأمراض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة


>كثير من التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، أهمها سيكون على الصعيد العاطفى، كذلك يجب أن تهتم بصحتك جيدا، أما على مستوى اللعمل، فمن المؤكد أن هناك الكثير من التغيرات الجيدة التى ستحدث لك خلال هذه الفترة.

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مصر 365

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