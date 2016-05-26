عبد الرحيم على عن تجريد سيدة من ملابسها: لو كنت من القرية لدفنت نفسى حيا من الخزى

قال الكاتب الصحفى وعضو مجلس النواب عبد الرحيم على، أشعر بالعار أن تجرد سيدة فى سن والدتي من ملابسها وتجرجر فى شوارع إحدى القرى لا لذنب ارتكبته سوى لانها أم لشاب مسيحى أثيرت شائعة حول أنه أقام علاقة آثمة مع سيدة مسلمة.

وأضاف النائب فى بيان له، لو أننى من رجال تلك القرية لدفنت نفسى حيا من عمق الشعور بالخزى والعار، لكن العيب ليس فيهم، العيب فى دولة القانون التى لم تتحقق بعد على أرض الواقع فى مصرنا المحروسة حتى الآن، فهل آن الأوان يا سيدى الرئيس أن نحققها على الأرض بداية من تلك البقعة الصغيرة من أرض مصر فى أبو قرقاص وبداية من تلك الحادثة المشينة اتمنى ذلك فى القريب العاجل، أما فيما يتعلق بالبرلمان أطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق علي أعلي مستوى للتحقق من الواقعة واتخاذ ما يلزم تجاهها.

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