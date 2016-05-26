برقم الجلوس.. "اليوم السابع" ينشر نتيجة الشهادة الإبتدائية بالأقصر

ينشر "اليوم السابع" النتيجة الكاملة لطلاب الشهادتة الإبتدائية بمحافظة الأقصر، حيث اعتمد محمد سيد بدر، محافظ الأقصر، منذ قليل اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإبتدائية وأعلن عن أسماء الأوائل على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 79.5%.

إعتمد محمد بدر محافظ الأقصر، فى الساعات الأولى اليوم الخميس، نتيجة إمتحان الشهادة الإبتدائية بنسبة نجاح 79.5 % من إجمالى عدد التلاميذ المتقدمين حيث بلغ عدد المتقدمين للإمتحان 20 ألفا و268 تلميذا وتلميذة حضر منهم 19 ألفا و694 وتغيب 574 تلميذ، وبلغ عدد الناجحين 15 ألفا و661 فيما يدخل 4033 تلميذا وتلميذة امتحانات الدور الثانى.

ومن جانبه قال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن التلاميذ العشرة الأوائل الذين حصلوا على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة هم كل من، الأولى حبيبة نشأت سعيد من مدرسة ناصر باسنا وحصلت على 300 درجة، والثانية إسراء مصطفى عبد الدايم من نفس المدرسة، والثالثة آلاء عبد المنعم عبد الحليم من نفس المدرسة، والرابع أحمد محمد فتح الله من مدرسة أرمنت الابتدائية بنين والخامسة أية صلاح الدين محمد من مدرسة السادات بإدارة الطود والسادس محمود محمد صدقى من مدرسة نجع الجسر بإدارة القرنة والسابعة شهد حسنى محمد من نفس المدرسة والثامنة منة الله سيد محمد من مدرسة نجع الشيخ بإدارة البياضية والتاسعة زينب محمد عبد العزيز من مدرسة الشهيد عبد الستار محمود بإدارة اسنا والعاشرة رحاب عادل محمد من مدرسة نجع الطويل بادارة الأقصر والعاشرة مكرر زينب ابراهيم عبد المجيد من مدرسة بيومى الزناتى بإدارة اسنا.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر أن إدارة الأقصر التعليمية تفوقت فى نسبة النجاح حيث بلغت 92.6 % من نسبة النجاح على مستوى الإدارات، تليها إدارة إسنا بنسبة 84 % ثم البياضية بنسبة 80.6 % ثم الطود بنسبة 76.3 % وبعدها إدارة ارمنت بنسبة 76 % ثم الزينية بنسبة 73.9 % وأخيرا القرنة بنسبة 73.3 % كما احتلت البنات غالبية المراكز العشرة الأوائل متفوقات على البنين الذين احتلوا مركزين فقط فى القائمة.

ومن جانبه أعلن طه بخيت محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن التلاميذ العشرة الأوائل الذين حصلوا على الدرجات النهائية على مستوى المحافظة هم كل من، الأولى حبيبة نشأت سعيد من مدرسة ناصر باسنا وحصلت على 300 درجة، والثانية إسراء مصطفى عبد الدايم من نفس المدرسة، والثالثة آلاء عبد المنعم عبد الحليم من نفس المدرسة، والرابع أحمد محمد فتح الله من مدرسة أرمنت الابتدائية بنين والخامسة أية صلاح الدين محمد من مدرسة السادات بإدارة الطود والسادس محمود محمد صدقى من مدرسة نجع الجسر بإدارة القرنة والسابعة شهد حسنى محمد من نفس المدرسة والثامنة منة الله سيد محمد من مدرسة نجع الشيخ بإدارة البياضية والتاسعة زينب محمد عبد العزيز من مدرسة الشهيد عبد الستار محمود بإدارة اسنا والعاشرة رحاب عادل محمد من مدرسة نجع الطويل بادارة الأقصر والعاشرة مكرر زينب ابراهيم عبد المجيد من مدرسة بيومى الزناتى بإدارة اسنا.

وأضاف وكيل تعليم الأقصر أن إدارة الأقصر التعليمية تفوقت فى نسبة النجاح حيث بلغت 92.6 % من نسبة النجاح على مستوى الإدارات، تليها إدارة إسنا بنسبة 84 % ثم البياضية بنسبة 80.6 % ثم الطود بنسبة 76.3 % وبعدها إدارة ارمنت بنسبة 76 % ثم الزينية بنسبة 73.9 % وأخيرا القرنة بنسبة 73.3 % كما احتلت البنات غالبية المراكز العشرة الأوائل متفوقات على البنين الذين احتلوا مركزين فقط فى القائمة.

لينك النتيجة من موقع مديرية التعليم بالأقصر الرسمى أضغط هنا

محافظ الأقصر يعتمد جدول امتحانات نهاية العام بمدارس المحافظة