محافظ كفر الشيخ : أدعوا للتنافس فى تعلم وحفظ كتاب الله ودراسة وسطية الإسلام

قال محافظ كفرالشيخ ، إن للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم دوراً فعالاً في تعلم القرآن وتعليمه الذي تنال الخيرية به كما قال صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " ، مضيفاً أدعوا للتنافس فى تعلم وحفظ كتاب الله ، ودراسة الاعتدال والوسطية للدين الاسلامى ، سائلاً الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على هذا البلد المعطاء وعلى بلاد المسلمين كافة .

جاء ذلك حفل تكريم حفظة القرآن الكريم ، الذى نظمته دار القرآن الكريم والسنة ، بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ ، بحضور المحاسب سمير غباشى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ ، والعقيد محمد السيد المستشار العسكرى للمحافظة ، والمحاسب مصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، والشيخ محمد السروى مدير عام قطاع المعاهد الازهرية بكفرالشيخ ، وأحمد الغول مسئول دار القرآن الكريم والسنة ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وأضاف، إن القرآن الكريم هو المعجزة الباقية، والحجة البالغة هو الذي يهدي الأمة إلى طريق الخير والسعادة، لما يتضمنه من الخصائص العلية، والدلائل الجلية، في آياته البينات والأمثلة الواضحات تبصرة للناس لعلهم يعقلون ويتفكرون، فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب، وأنزله بأبدع معنى وأعذب أسلوب.

عقب ذلك كرم محافظ كفرالشيخ ، 60 من حفظة القرآن الكريم والطلاب المتفوقين علمياً و ، و5 من القائمين على تحفيظ القرآن الكريم ، من خلال توزيع كتاب الله وشهادات تقدير وميداليات تذكارية والتقطت الصور التذكارية معهم .

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