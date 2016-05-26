جنح الدقى تنظر اليوم دعوى سب وقذف من محامين ضد ممدوح حمزة

تنظر اليوم الخميس محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبيد دعوى السب والقذف، المقدمة من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحامين ضد الناشط السياسى الدكتور ممدوح حمزة.

كانت محكمة جنح الدقى قد حددت جلسة 7 أبريل للنظر فى الدعوى المقامة من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان ضد ممدوح مصطفى عبد الفتاح والشهير "بممدوح حمزة المهندس الاستشارى"، ويتهمونه فيها بالسب والقذف ويطالب بالتعويض المدنى المؤقت بمبلغ 40 ألف جنيه.

وجاء فى نص الدعوى أنه فى يوم 24 فبراير تداولت جميع الصحف المصرية والمواقع الإليكترونية التصريحات الصحفية الصادرة من ممدوح حمزة بالمؤتمر الصحفى الذى عقده بمطار القاهرة بعد عودته من الخارج. وجاءت التصريحات ردا على استدعائه من نيابة أمن الدولة العليا وجاءت التصريحات كالآتى: “وصف المهندس الاستشارى والناشط السياسى ممدوح حمزة عقب وصوله من لندن عصر أمس من اتهموه بالتحريض على العصيان المدنى وتخريب المنشات وتعطيل المرافق العامة بأنهم صراصير وأن الفيديو ملفق ومفبرك.

وذكرت الدعوى أن المدعيان تقدما بالبلاغ رقم 514 لسنة 2012 بلاغات نائب عام والمحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، يتهمان فيه حمزة بالتحريض على العصيان المدنى وتدمير وتخريب المنشآت العامة والحيوية بالبلاد، من خلال تسجيل فيديو موجود له على مواقع الإنترنت وتم عرضه على شاشات التلفزيون فى أكثر من برنامج، فإن ما جاء على لسان المقامة ضده الدعوى يعتبر سبا وقذفا بحق المدعيان وفقا للأحكام.

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