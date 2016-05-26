أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
مساء dmc - د/ ياسر عبد العزيز: إعلان حالة الطوارىء مسألة معنوية -
مساء dmc - النائب/ إيهاب الطماوي: مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت كجزء من العمليات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جنح الدقى تنظر اليوم دعوى سب وقذف من محامين ضد ممدوح حمزة

Google+ Print
جنح الدقى تنظر اليوم دعوى سب وقذف من محامين ضد ممدوح حمزة جنح الدقى تنظر اليوم دعوى سب وقذف من محامين ضد ممدوح حمزة
تنظر اليوم الخميس محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبيد دعوى السب والقذف، المقدمة من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحامين ضد الناشط السياسى الدكتور ممدوح حمزة.

كانت محكمة جنح الدقى قد حددت جلسة 7 أبريل للنظر فى الدعوى المقامة من يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان ضد ممدوح مصطفى عبد الفتاح والشهير "بممدوح حمزة المهندس الاستشارى"، ويتهمونه فيها بالسب والقذف ويطالب بالتعويض المدنى المؤقت بمبلغ 40 ألف جنيه.

وجاء فى نص الدعوى أنه فى يوم 24 فبراير تداولت جميع الصحف المصرية والمواقع الإليكترونية التصريحات الصحفية الصادرة من ممدوح حمزة بالمؤتمر الصحفى الذى عقده بمطار القاهرة بعد عودته من الخارج. وجاءت التصريحات ردا على استدعائه من نيابة أمن الدولة العليا وجاءت التصريحات كالآتى: “وصف المهندس الاستشارى والناشط السياسى ممدوح حمزة عقب وصوله من لندن عصر أمس من اتهموه بالتحريض على العصيان المدنى وتخريب المنشات وتعطيل المرافق العامة بأنهم صراصير وأن الفيديو ملفق ومفبرك.

وذكرت الدعوى أن المدعيان تقدما بالبلاغ رقم 514 لسنة 2012 بلاغات نائب عام والمحالة إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، يتهمان فيه حمزة بالتحريض على العصيان المدنى وتدمير وتخريب المنشآت العامة والحيوية بالبلاد، من خلال تسجيل موجود له على مواقع الإنترنت وتم عرضه على شاشات التلفزيون فى أكثر من برنامج، فإن ما جاء على لسان المقامة ضده الدعوى يعتبر سبا وقذفا بحق المدعيان وفقا للأحكام.


>تأجيل استئناف عبدالحليم قنديل على حكم تغريمه لاتهامه بسب أبوالعنين لـ8 يونيو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية»

فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم

فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم

فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي»

فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي»