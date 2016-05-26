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القبض على 10 مسجلين خطر حاولوا فرض السيطرة على مصنع للبطاطين بالمنوفية

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القبض على 10 مسجلين خطر حاولوا فرض السيطرة على مصنع للبطاطين بالمنوفية القبض على 10 مسجلين خطر حاولوا فرض السيطرة على مصنع للبطاطين بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، من إلقاء القبض على 10 مسجلين خطر، بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات ومبالغ مالية، بغرض فرض السيطرة على مصنع للبطاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد حسين غنيم، مفتش مباحث قويسنا وبركة السبع، بإلقاء القبض علي كل من السيد.م. "40 عاما " وبحوزته بندقية آلى وخزنة بها 12 طلقة ،وحسن.أ.ر "38 عاما "،لحام ومقيم منشية بنها وبحوزته بندقية آلي و11 طلقة،وصبري.ا "39 عاما " وبحوزته طبنجة و9 طلقات من ذات العيار، وأسامة.ز.ع "39 عاما "،محصل بشركة سيارات مقيم حلوان، وبحوزته 39000 ألف جنيه وبحوزته مطواتين، وعلى.ف.ا،33 عاما ،عاطل مقيم السيدة زينب" مطلوب فى تنفيذ حكمين بالمؤبد.

كما تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص آخرين من ذوى السوابق الجنائية، وذلك بسبب محاولتهم فرض السيطرة بالقوة وممارسة البلطجة على مصنع للبطاطين الكائن بدائرة المركز ومحاولتهم تسليمه لأحد أصحابه وذلك بعد نشوب خلاف بين اصحاب المصنع.

عقب بلاغ من قبل الأهالى وعمال المصنع، انتقلت قوة من مباحث المركز بقيادة الرائد رأفت نصار وبمعاونة النقباء أحمد سرور والنقيب عبدالله الميت، وقوة من مباحث القسم، وتم فرض كردون حول المصنع وبعد محاولات من المطلوبين مقاومة رجال الشرطة تمكنت القوات من ضبطهم جميعا وبحوزتهم الأسلحة والذخيرة السابق ذكرها.

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مصر 365