بالصور.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بالغربية

حصل "اليوم السابع"، على أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بالغربية، بعد اعتماد النتيجة رسميا من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بحضور السكرتير العام ووكيل وزارة التربية والتعليم، وقيادات التعليم بامحافظة.

حصل علي المركز الأول، آية الله مرتضي عبد المجيد بسيوني شريف وحصلت علي ، 299.75 ، والثانى، ندى ياسر رشاد عبد الجواد السيد وحصلت على 299.55 ، والثالث رقية محمد محمود أحمد ، وحصلت على ، 299.5 ، والثالث مكرر، ومنة عبد الحميد محمد عبد الفتاح الشافعى، وحصلت علي 299.5، والثالث مكرر، نوران محمد رضا يونس غالي حصلت علي 299.5 ، والثالث مكرر كريم عادل عبد العظيم موسى، حصل على 299.5 ، والثالث مكرر ، نورهان عمرو محمد طه إبراهيم، وحصلت على 299.5 ، والثالث مكرر، وعمرو خالد محمود أبو سلامة، وحصلت على 299.5 ، والثالث مكرر، الزهراء عبد الله عبد الحكيم عليوة 299.5، والثالث مكرر، يوسف حازم شبل صالح ، وحصل علي 299.5.

وحصل علي المركز الرابع ، محمد ابو الفتوح ابو النجا العميري بمجموع ، 299.45، والخامس، :- أسامة سعيد على الدكش 299.3 ، والخامس مكرر أية محمد سعد حربي 299.3 ، والخامس مكرر، :- عمرو وائل احمد شلبى 299.3 ، والخامس مكرر، رهف احمد عبد اللطيف الطوخي 299.3 ، والخامس مكرر، ومريم محمد احمد عبد الحميد 299.3 ، والخامس مكرر أحمد السيد محمود حجاج 299.3 ، والخامس مكرر، إسراء محمد عبد الحليم البحيري 299.3 ، والخامس مكرر، حبيبة احمد خنيزي عبد القادر 299.3، والخامس مكرر، زينب أبو العنين بيومي متولي 299.3 والخامس مكرر دارين عبد الغني عبد الغفار عبد القادر عبد الله 299.3 ، والخامس مكرر، آلاء محمد محروس محمود الدحدوح 299.3 ، والخامس مكرر رنا محمد السعيد عبد المنصف شحاتة 299.3، والخامس مكرر، تسنيم محمد زكريا سيف الدين 299.3 ، والخامس مكرر محمد اشرف محمد ابراهيم عبد القادر 299.3

فيما حصل على المركز السادس إلهام حمدين المرسى أبو السعد 299.25 ، والسادس مكرر أمنية مكرم عبد المنعم طه عيد 299.25 ، والسادس مكرر منة الله هشام حسن الدسوقي 299.25 ، والسادس مكرر محمد طارق عبد السلام عكر 299.25 ، والسادس مكرر دعاء صلاح عبد العظيم عفيفى إبراهيم 299.25.

وحصل على المركز السابع محمد نصر علي ابراهيم سلام 299.25 ، والثامن مريم إيهاب يحيى جمال طه 299.2 ، والثامن مكرر إيمان احمد محمد السيد الرفاعي 299.2 ، والثامن مكرر هنا أحمد على يوسف 299.2 .

وحصل على المركز التاسع خالد وليد عبد الله سلامة الزيادى 299.175، وحصل على المركز العاشر شهد وليد عبد الباقى محمد القطوري 299.15، والعاشر مكرر شهد وليد عبد الباقى القطورى 299.15 .

كان اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، قد اعتمد منذ قليل، نتيجة الشهادة الابتدائية، بعد انتهاء المراجعات النهائية وأعمال الكنترول، بنسبة نجاح 84.7 % .

وأكدت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فى تصريحات لها، أن بدء تلقى التظلمات من يوم الأحد المقبل ولمدة 15 يوما طبقا للقرار الوزارى، وقالت إن أعمال التصحيح والمراجعات النهائية انتهت، بحيادية تامة، وبمجرد وضع الأرقام النهائية لنتيجة الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2015 / 2016 ، تم عرضها على محافظ الإقليم لاعتمادها رسميا وسيتم توزيعها على الإدارات التعليمية وتعليقها رسميا فى المدارس.



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