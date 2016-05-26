قبل مارثون امتحانات الثانوية.. إدفو تواجه مراكز الدروس الخصوصية بالمحاضرات المجانية

شهدت مدينة إدفو مبادرة أهلية ، لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية ، قبل بدء مارثون إمتحانات الثانوية العامة ، وذلك عن طريق تنظيم محاضرات المراجعة النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة.

بداية يقول " مصطفي عبد الحافظ زيدان " عضو مجلس أمناء إدارة إدفو التعليمية وصاحب مبادرة المحاضرات المجانية ، أن المبادرة جاءت مراعاة للظروف المعيشية الصعبة وتخفيفا من على كاهل أولياء الأمور وبفكر جديد وأشار الي أنها تطبق لأول مرة فى مدينة إدفو.

لافتا بأنه تم عمل محاضرات للمراجعة النهائية والتوقعات لطلاب وطالبات الثانوية العامة بأقسامها العلمي والأدبى، وكذلك الثانوية الأزهرية ، بمشاركة نخبة من ألمع ، وأكفأ المعلمين والموجهين، حوالي 27 معلما ، بالمجان مضيفا أن المحاضرات عقدت في قاعتى مدرسه إدفو الثانوية الصناعية .

و تابع " مصطفى عبد الحافظ زيدان " عضو مجلس أمناء إدارة ادفو التعليمية أن عدد الطلاب الذين استفادوا من مبادرة المحاضرات المجانية حوالى 970 طالب وطالبه وكان عدد الحضور فى خلال الستة أسابيع بلغ 11200 طالب وطالبه.

فيما قال " أحمد عبد الله " أعمال حرة من أولياء الأمور أن التجربة فريدة من نوعها حيث أفادت الطلاب وهيئتهم لدخول الامتحان وتدربوا علي الورقة الامتحانية مما يقضى بشكل كبير على رهبة الامتحان .

وأضاف أنه يتقدم بالشكر للمدرسين المتطوعين لأعطاء محاضرات مجانية لابنائنا الطلاب وكذلك للمنظمين وللقائمين علي انجاح التجربة مناشدا إياهم بتكرار التجربة مع بداية العام الدراسى الجديد للقضاء على الدروس الخصوصية التى تستنزف دخل الأسرة مع تعميم التجربة على بقية المراحل التعليمة بما فيها طلاب الدبلومات الفنية لكى نعطى فرصة لطلاب الدبلومات للحصول على مجاميع تؤهلهم لإستكمال تعليمهم الجامعي مع تمكين أبناء قرى مركز إدفو من الإستفادة من هذه المبادرة.

ويشاركه الرأى "محمود حامد" موظف، بأن تجربة محاضرات المراجعة النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بمدينة إدفو، تعتبر خطوة للأمام للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية التى تشكل خطورة على المنظومة التعليمية و تحرم الطلاب من مبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا بإحتضان وزارة التربية والتعليم ومحافظة أسوان لمثل هذه المبادرات الناجحة وتشجيعها.

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