محافظ شمال سيناء يعلن فتح كمين الميدان بالعريش من الاتجاهين

أعلن اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، فى تصريح له اليوم، أنه جارى التنسيق لإعادة افتتاح الكمين الأمنى فى منطقة الميدان بمدخل العريش الغربى من الاتجاهين، لتيسير حركة المرور من الاتجاهين وتقليل فترة الانتظار على الكمين ، وقال إنه سيتم افتتاحه قريبا جدا للقضاء على الازدحام وحركة تكدس السيارات أمام الكمين من الاتجاهين بسبب الإجراءات الأمنية .

يذكر أن كمين الميدان يقع على مدخل مدينة العريش الغربى، وأغلقت قوات الأمن أحد اتجاهاته وسمحت بالسير فى اتجاه واحد، واشتكى الأهالى من طول انتظارهم أثناء المرور وهم فى طريقهم لدخول مدينة العريش ومغادرتها.

مصدر طبى: وصول جثمان شهيد و2 مصابين من قوات الأمن لمستشفى العريش